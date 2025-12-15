Новини
10-годишният математически гений Константин Червенков е големият победител в "България търси талант" (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 07:15 1 557 12

Константин впечатли журито още по време на кастингите, когато Галена натисна Златния бутон

10-годишният математически гений Константин Червенков е големият победител в "България търси талант" (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Константин Червенков е големият победител на „България търси талант". Младият математически гений впечатли журито и публиката със своите изключителни способности и смелост, пише bgdnes.bg.

Благодарение на таланта си и подкрепата на учителя си Ангел Атанасов, Константин превърна невъзможното във възможно и заслужено грабна голямата награда от 90 000 лв.

На финала той се изправи срещу двама изключителни таланти – Кристина Костова и CREATORS. Кристина от София спечели сърцата на зрителите със своята смелост и уникален талант, а младите хип-хоп танцьори от Варна, CREATORS, заеха трето място със спектакъл, изпълнен с енергия и синхрон.

Константин впечатли журито още по време на кастингите, когато Галена натисна Златния бутон без колебание, а на финала младият гений взриви сцената със своите математически способности, доказвайки, че интелигентността и смелостта могат да бъдат не по-малко впечатляващи от артистичните таланти.


