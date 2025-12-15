10-годишният математически гений Константин Червенков е големият победител в "България търси талант" (ВИДЕО)

Константин Червенков е големият победител на „България търси талант". Младият математически гений впечатли журито и публиката със своите изключителни способности и смелост, пише bgdnes.bg.
Благодарение на таланта си и подкрепата на учителя си Ангел Атанасов, Константин превърна невъзможното във възможно и заслужено грабна голямата награда от 90 000 лв.
На финала той се изправи срещу двама изключителни таланти – Кристина Костова и CREATORS. Кристина от София спечели сърцата на зрителите със своята смелост и уникален талант, а младите хип-хоп танцьори от Варна, CREATORS, заеха трето място със спектакъл, изпълнен с енергия и синхрон.
Константин впечатли журито още по време на кастингите, когато Галена натисна Златния бутон без колебание, а на финала младият гений взриви сцената със своите математически способности, доказвайки, че интелигентността и смелостта могат да бъдат не по-малко впечатляващи от артистичните таланти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 браво
07:22 15.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ицо
07:36 15.12.2025
6 веднъж нещо смислено да видим
08:03 15.12.2025
7 Трол
08:16 15.12.2025
8 по нашенски
Коментиран от #9
08:24 15.12.2025
9 същото
До коментар #8 от "по нашенски":Така беше на полуфинала и с гайдаря. Даже се изгавриха, че е напуснал сцената по работа.
08:45 15.12.2025
10 кумчо ВЪЛЧО
08:55 15.12.2025
11 Пийпинг ТОМ
08:56 15.12.2025
12 сайко килър
08:57 15.12.2025