Севдалина Спасова се бори с тежки последици от хранителното натравяне

11 Декември, 2025 13:57 557 11

Певицата е развила алергия и е на строг хранителен режим

Севдалина Спасова се бори с тежки последици от хранителното натравяне - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бърза помощ два пъти ме спаси след отравянето, призна Севдалина Спасова. Състоянието на любимата певица на България вече се оправя и тя дори вече се шегува с това, но след като се натрови с пържена цаца в края на ноември, е имало и драматични моменти.

"Толкова много мина през главата ми! Сега съм на строг режим. Точно това, което обичам, ми е забранено да ям, за мен това сега са вредни храни. Развих алергия, а никога преди това не съм имала. Тя не е само обриви, а и прилошаване. През нощта веднъж сестра ми ме закара до Бърза помощ в Пловдив, после викнахме и у дома. Усещането е все едно на кръвното се събират двете граници или пък много бързо пада – такова е чувството. Това с кръвното ми се е случвало и затова го сравнявам с него. Веднъж на концерт в Перник точно на сцената ми прилоша. Избива студена пот и тогава започва да се нормализира организмът. Добре, че от публиката никой не разбра. Само аз си знам как успях да се справя!“, признава авторката и изпълнителка на всенародната песен "Сине, сине“.

Певицата споделя, че в момента е на много строг режим. "Само с кафето не успявам. От дете пия кафе - тогава беше инка и леблебия, която баба ми сама си правеше и ми даваше и на мен. Казах категорично на лекарката, че поне едно кафенце на ден ще си пия и тя ми го разреши“. А лекарката, д-р Константинова, е много добра алерголожка, хвали я Севдалина Спасова. Тя първо категорично ѝ забранила кафе и ѝ връчила списък с повечето от забранените продукти, както и такъв с примерно меню. Кафето изрично го написала с химикал, но после се смилила над изпълнителката и ѝ разрешила мъничко.

"Само с рибата ще бъде трудно, скоро няма да хапна риба след отравянето, а пържена цаца едва ли ще погледна“, признава звездата.

Коледните празници Севдалина Спасова ще отбележи с постни неща. "Тези, които си ги приготвяме за Бъдни вечер, ще прелеят и в Коледа. А след това започвам едно по едно да хапвам и от "забранените“. Хапваш малко белтък - минава ден, нищо ти няма, значи става. После хапваш малко жълтък, има реакция, значи не става. И така нататък“ - разказва Севдалина.

"Сестрите в Пловдив много ме глезят, все гледат да ми приготвят някакви неща без месо и мляко“, обяснява звездата. А и с по-малката си сестра сега смятат да възродят една стара песен, която печели награди на "Пирин фолк“ през 1998 г. - "Ранено сърце“.

"Не смея да хапна нищо – орехи, макадамия, която толкова много обичам – нищо от това, само ги гледам."

Севдалина попита и почитателите си да ѝ дадат съвети за хранителния режим и подходящи рецепти. А тя обеща на трима да направи награди с биопродукти. Единият от тях, с алое вера, много ѝ помогнал да преодолее последствията от Хашимото и в момента поне в тази насока нямала проблеми.

Севдалина Спасова сподели с "Телеграф“, че след отравянето започнала да пише и сценарий за криминален филм. Най-вероятно в него ще има и този нещастен случай с цаца, но засега пази в тайна подробностите кое как ще бъде в художествената фирма.

Тя използва времето и да бъде по-близо до природата през тези три седмици, откакто се случи инцидентът с отровната риба в супермаркета. Така отишла до легендарния 1100-годишен чинар в пловдивското село Белащица. Това дърво е мистично и дава много енергия, казват запознати. Вековното дърво се смята за най-обширното у нас. Обиколката му е над 14 метра, а височината е 15.

Севдалина много се сприятелила и с едно куче на приятелка. То сякаш усеща болката ѝ и се опитва да я успокои с номерата си, казва още тя пред "Телеграф".


  • 1 Герп боклуци

    6 1 Отговор
    Пенсионерите нямат такива проблеми щото нямат пари за храна

    Коментиран от #4

    14:01 11.12.2025

  • 2 Исторически парк

    4 1 Отговор
    НИКОГА НЕ КУПУВАЙТЕ ПРИГОТВЕНА РИБА ОТ БЪЛГАРСКИ СУПЕРМАРКЕТ! ☣☣☣☣☣

    14:02 11.12.2025

  • 4 Програмист

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Кой за каквото е работил 😏 дядото взема 4 бона пенсия 😎

    Коментиран от #11

    14:02 11.12.2025

  • 5 7777

    2 1 Отговор
    Севдалина се сприятели с куче на приятелка кучкка. Баааааси новината, честно.

    14:03 11.12.2025

  • 6 д-р Хаус

    3 0 Отговор
    да не е комбинирала цацата с уиски, я кажете

    14:04 11.12.2025

  • 7 хахахаха

    2 1 Отговор
    Романът ще се казва "Кой уби пържената цаца и защо аз съм страшно тпа лелка".

    14:04 11.12.2025

  • 8 таа с нейния сер гюн

    2 0 Отговор
    увуня всичко

    14:05 11.12.2025

  • 9 Тоалетнаджийска мисирковщина

    4 0 Отговор
    Вие сериозно ли от тази словесна поввърн.я написахте "статия"? Защо не ни уведомихте освен какво яде, какво екскремира?! Голям пропуск...

    14:06 11.12.2025

  • 10 манди бранди

    2 0 Отговор
    Не знаех, че тая Севдахлина е невероятно безмозъчна бабиера.

    14:07 11.12.2025

  • 11 Граобар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Програмист":

    Тъкмо няма да се набутваш за погребението.Дори и музика може да му поръчаш

    14:12 11.12.2025