40-килограмовата Роси Иванова разтърси мрежата (СНИМКИ)

5 Февруари, 2026 12:14 3 987 23

  • росица иванова-
  • мис българия-
  • 40 кг

Русенката се показа полугола от съблекалня на фитнес зала

40-килограмовата Роси Иванова разтърси мрежата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Критично е теглото на сочената за най-красива българка през 2005 година. Роси Иванова вече тежи ужасяващите 40 килограма, видя Intrigi.bg. Русенката се показа полугола от съблекалня на фитнес зала и разтърси с кльощавото си тяло.


„Станала е кожа и кости! Не виждам нищо хубаво и секси във формата й“, „Роси, ти чезнеш!“, „Какво се случва с теб, добре ли си“, питат загрижени нейни близки.

В действителност видът на Роси е плашещ и ребрата ѝ се четат. Миската от години има хранителни проблеми, които започнаха след спечелването на титлата. Още тогава се носеха и слухове за употреба на прахообразни вещества, съсипващи естествената хубост на Иванова.

39-годишната моделка отдавна се покри от светските среди, макар че продължава да се изявява на подиума. През годините името ѝ бе свързвано с Ангел Свинаря, Гриша Ганчев и високопоставени политици, но в медийното пространство никога не е била засичана с мъж.

Към днешна дата се говори, че има връзка със 70-годишен милионер, който я води по екзотични почивки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    23 3 Отговор
    Дано прасето на Бойко да е като Роси.А не като него

    12:15 05.02.2026

  • 2 Сила

    45 0 Отговор
    Какви готини "пичове" си подбира за гаджета .... А кокаина явно за нищо го нема , зоба го като пудра захар !!!

    12:17 05.02.2026

  • 3 Освалдо Риос

    12 7 Отговор
    Роси май е Роско.

    12:17 05.02.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    43 0 Отговор
    Сигурно повръща🤢 след кекс със 70 годишния милиоинер и затова не може да качи килограми жената.

    12:17 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фотографа

    16 3 Отговор
    Странно е издула пакета...да не сте сложили снимка на някой Росен?

    12:24 05.02.2026

  • 7 DW смърди

    20 1 Отговор
    "Ангел Свинаря"?!?!?

    Това що за знаменитост би трябвало да е?
    Тотален разпад на кочината...

    12:26 05.02.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    10 0 Отговор
    Има само 3 коментара под снимката и никой не й казва,че е слаби.. авторчето само си ги съчинява

    12:26 05.02.2026

  • 9 Мъж

    11 0 Отговор
    Лицето е красиво , не ортичам ! Оттам нататък - авати и кощрамбатае , която не ме привлича да ава!

    Коментиран от #10

    12:45 05.02.2026

  • 10 Мъж

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мъж":

    Пропуснах да ви птепоръчам - русенките са красиви и дащни !

    12:46 05.02.2026

  • 11 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Има съвпадение на години, ама не съм мюлюнер и си имам баба

    12:47 05.02.2026

  • 12 ТИГО

    15 1 Отговор
    Аз на снимките видях една селска ширпотреба ,къде по 1 къде по 2 ! Все едно виждам сапуни МНО еднакви,кофти на съставки ,грозни на вид но много ! Като ги изпъват им слагат един шаблон на мутрата и дофтура реже по него,по бързо става и минават на конвеир и са еднакви да не си бъркаш гадже ,жена ,любовница ! Квото фанеш се толкова !

    12:50 05.02.2026

  • 13 Ко речи?

    7 2 Отговор
    Маалиии, това ръмби бе!

    Коментиран от #15

    13:01 05.02.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    Много кльощава, не бих искал да си я качвам на... кантара...

    13:12 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    2 2 Отговор
    Туй травеститээ въэээ...

    13:36 05.02.2026

  • 17 Така е

    5 1 Отговор
    Наркотиците не прощават ! Жалко !

    14:10 05.02.2026

  • 18 Беше най хубавата

    4 2 Отговор
    Какво беше ,какво стана !?

    14:12 05.02.2026

  • 19 Роза

    9 0 Отговор
    Жената явно е анорексичка, а ако взема и наркотици,още по-зле!Защо са тези подигравателни коментари за болен човек!?Анорексията е смъртоносна болест в световен мащаб!Пожелавам и да се излекува и да бъде пак хубава и да живее нормален живот!

    14:51 05.02.2026

  • 20 Цъцъцъ

    1 1 Отговор
    Явно и харесва да я третират като куче- лесния живот е така- зависим ит всичко и всички

    15:44 05.02.2026

  • 21 мунчу

    1 1 Отговор
    може да има глисти женицата

    16:23 05.02.2026

  • 22 Ще и дам

    1 1 Отговор
    Да ми приложи поза "Ездачката"

    17:09 05.02.2026

  • 23 Ванк0-1

    3 1 Отговор
    Момиче ела при мене на село и ще ти излекувам анорексията,но няма да има екзотични почивки,а природосъобразен начин на живот,а не снобските ви глупости дето затриха толкова хубави момичета,то не че и мотиката е много полезна,но поне малко разнообразие.

    19:11 05.02.2026