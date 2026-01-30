Младите мъже си правят двойно повече пластични операции от всякога

Броят на естетичните интервенции при мъжете бележи рязък ръст в глобален мащаб, показват най-нови данни, представени на годишния конгрес на козметичната и естетичната индустрия IMCAS в Париж. Според анализи, базирани на статистиката на Международното дружество за естетична пластична хирургия (ISAPS), между 2018 и 2024 г. броят на хирургичните козметични процедури, извършвани върху мъже, е нараснал с близо 95%, което на практика означава почти удвояване за по-малко от десетилетие.

Още по-изразен е ръстът при нехирургичните интервенции – инжекционни процедури, лазерни терапии и химически пилинги, където увеличението достига 116% за същия период. Данните, цитирани от АФП, показват, че интересът е особено силен сред по-младите възрастови групи, както и в региони като Близкия изток и Латинска Америка, където социалните нагласи към естетичната медицина се променят с ускорени темпове.

За сравнение, при жените растежът на козметичните операции остава по-умерен – около 59% при хирургичните и 55% при нехирургичните процедури. Въпреки динамичния напредък, мъжете все още представляват приблизително 16% от всички извършвани естетични интервенции в световен мащаб, сочи пазарният анализ, представен на форума.

Експерти от IMCAS отбелязват, че ключов фактор за тенденцията е промяната в поведението на по-младите поколения. Поколението Z и милениалите все по-често прибягват до естетични процедури още в ранна възраст, както с профилактична цел, така и за корекция на външния вид. „Навлизаме в ера на масова, потребителски ориентирана естетика – нещо, което допреди 10–15 години се възприемаше като елитарно и ограничено до тесен кръг хора“, коментира икономическият анализатор на IMCAS Лоран Бронес.

В географски план Съединените щати продължават да доминират пазара. През 2025 г. страната концентрира около 45% от световния обем на естетичните хирургични процедури и над половината от глобалното търсене на нехирургични интервенции, включително ботулинов токсин, използван за временно изглаждане на бръчки. Според прогнозите ръстът на американския пазар постепенно ще се забави до около 5% годишно до края на десетилетието.

За разлика от това, Азиатско-тихоокеанският регион се очертава като основен двигател на бъдещото разширяване на сектора. Очакванията са годишният растеж там да достигне около 7% до 2030 г., подкрепен от нарастващите доходи, по-широкия достъп до медицински услуги и засиленото влияние на социалните мрежи върху възприятието за външния вид.

Специалистите подчертават, че паралелно с увеличения интерес е необходим и по-силен фокус върху медицинската информираност, психичното здраве и регулацията на сектора, за да се гарантира, че разширяването на естетичната медицина върви ръка за ръка с безопасността на пациентите и дългосрочните здравни резултати.