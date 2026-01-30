Новини
Младите мъже си правят двойно повече пластични операции от всякога

30 Януари, 2026 11:58 435 9

Най-голям е скокът при козметичните интервенции - ботокс, филъри, лазерни терапии и др.

Младите мъже си правят двойно повече пластични операции от всякога - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Броят на естетичните интервенции при мъжете бележи рязък ръст в глобален мащаб, показват най-нови данни, представени на годишния конгрес на козметичната и естетичната индустрия IMCAS в Париж. Според анализи, базирани на статистиката на Международното дружество за естетична пластична хирургия (ISAPS), между 2018 и 2024 г. броят на хирургичните козметични процедури, извършвани върху мъже, е нараснал с близо 95%, което на практика означава почти удвояване за по-малко от десетилетие.

Още по-изразен е ръстът при нехирургичните интервенции – инжекционни процедури, лазерни терапии и химически пилинги, където увеличението достига 116% за същия период. Данните, цитирани от АФП, показват, че интересът е особено силен сред по-младите възрастови групи, както и в региони като Близкия изток и Латинска Америка, където социалните нагласи към естетичната медицина се променят с ускорени темпове.

За сравнение, при жените растежът на козметичните операции остава по-умерен – около 59% при хирургичните и 55% при нехирургичните процедури. Въпреки динамичния напредък, мъжете все още представляват приблизително 16% от всички извършвани естетични интервенции в световен мащаб, сочи пазарният анализ, представен на форума.

Експерти от IMCAS отбелязват, че ключов фактор за тенденцията е промяната в поведението на по-младите поколения. Поколението Z и милениалите все по-често прибягват до естетични процедури още в ранна възраст, както с профилактична цел, така и за корекция на външния вид. „Навлизаме в ера на масова, потребителски ориентирана естетика – нещо, което допреди 10–15 години се възприемаше като елитарно и ограничено до тесен кръг хора“, коментира икономическият анализатор на IMCAS Лоран Бронес.

В географски план Съединените щати продължават да доминират пазара. През 2025 г. страната концентрира около 45% от световния обем на естетичните хирургични процедури и над половината от глобалното търсене на нехирургични интервенции, включително ботулинов токсин, използван за временно изглаждане на бръчки. Според прогнозите ръстът на американския пазар постепенно ще се забави до около 5% годишно до края на десетилетието.

За разлика от това, Азиатско-тихоокеанският регион се очертава като основен двигател на бъдещото разширяване на сектора. Очакванията са годишният растеж там да достигне около 7% до 2030 г., подкрепен от нарастващите доходи, по-широкия достъп до медицински услуги и засиленото влияние на социалните мрежи върху възприятието за външния вид.

Специалистите подчертават, че паралелно с увеличения интерес е необходим и по-силен фокус върху медицинската информираност, психичното здраве и регулацията на сектора, за да се гарантира, че разширяването на естетичната медицина върви ръка за ръка с безопасността на пациентите и дългосрочните здравни резултати.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Паветик

    4 0 Отговор
    Стига внушения, хората ще си помислят че сме обратни! При мен един обикновен кАнален разширител свърши работа, никакви операции...

    12:01 30.01.2026

  • 2 !!!!!

    8 0 Отговор
    Малки пeдалчета.

    12:01 30.01.2026

  • 3 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Без извинение, но това не са мъже, а джендъpи или най-обикновени мъжки kфли!

    12:03 30.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Защо днешната събка е толкова уверена, че тия млади мъже са точно мъже?
    Това не е ли ограничаващ личната им свобода предубеден подход?

    😉🤣

    12:06 30.01.2026

  • 6 Ами

    2 0 Отговор
    евроатлантици...

    12:07 30.01.2026

  • 7 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Демокрация произведе еераси от поколениетоZ

    12:07 30.01.2026

  • 8 Дядо Митьоo

    1 0 Отговор
    Каквото и да правят,грозното си остава грозно и мъже и жени....само те си мислят,че са много Убави.....

    12:10 30.01.2026

  • 9 едно време

    0 0 Отговор
    си чакахме повиквателните за казармата, сега си чакат пратките от Орифлейм!

    12:21 30.01.2026