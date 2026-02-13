Руската Барби няма никакви корекции, но никой не ѝ вярва (СНИМКИ)

Интересът към образа на Барби отново се засили след излизането на едноименния филм, а заедно с него се появиха и нови истории за жени, които се стремят да изглеждат като емблематичната кукла.

Сред тях особено внимание привлече Юлия Кригер от Новосибирск, известна в медиите като „руската Барби“. Външността ѝ е толкова необичайна, че мнозина отказват да повярват, че е постигната без пластични операции, пише jenata.blitz.bg.

Историята на Кригер стана популярна именно заради нейните категорични твърдения, че не е прибягвала до хирургични намеси по лицето. Тя разказва също за нестандартния си начин на живот – става около обяд и се храни само веднъж дневно, основно със зеленчуци.

Тези признания пораждат силен скептицизъм и множество въпроси дали подобен режим изобщо е възможен и безопасен.

Куклата Барби десетилетия наред задава стандарти за външен вид – тънка талия, дълги крака и идеални черти. За мнозина подобна визия изглежда постижима единствено чрез серия от пластични операции.

Затова и изявленията на Юлия Кригер звучат провокативно. Тя твърди, че лицето ѝ никога не е било докосвано от скалпел, а устните ѝ са естествено плътни. Единственото, което признава, е уголемяване на бюста, което според нея било внимателно обмислено решение.

Миниатюрната ѝ фигура също буди недоверие. При ръст 165 см тя тежи около 41 килограма, а талията ѝ е едва 54 см. По думите ѝ това се дължи изцяло на генетика и постоянна грижа за външния вид. Въпреки това много хора остават убедени, че подобна „перфектна“ визия не може да бъде напълно естествена.

Особено шокиращ за мнозина е начинът ѝ на живот. Юлия започва деня си едва около обяд, а подготовката ѝ за деня включва дълги ритуали за красота. Основното и често единствено хранене е обядът.

В миналото е била вегетарианка, но по-късно преминала към строг вегански режим. Менюто ѝ се състои почти изцяло от зеленчуци, като най-любими са доматите. Плодове и гъби тя почти не консумира, защото ги смята за излишни.

Лекарите предупреждават, че подобен режим може да бъде опасен и да доведе до сериозни проблеми със здравето, включително за нервната система и вътрешните органи. Кригер обаче твърди, че последните медицински изследвания показват, че е напълно здрава.

По образование Юлия е икономист и известно време е работила в логистиката, но офисната рутина бързо ѝ омръзнала. Тя мечтаела за творческа кариера, фотосесии и работа в модата. Въпреки желанието си да стане модел, ръстът ѝ се оказал пречка за подиума.

Тогава тя започнала да води блог без да подозира, че ще стане известна. През 2017 г. британският таблоид The Sun публикува материал за нея и я нарече „руската Барби“.

Любителско видео бързо се разпространи онлайн, а интересът към нея нарасна лавинообразно. Самата тя признава, че не е била подготвена за подобна популярност, но сравненията с куклата я ласкаят.

Днес животът на Юлия включва пътувания, сноуборд и активност в социалните мрежи. Тя сама организира графика си и избягва традиционния начин на работа.

Една от най-големите загадки около нея остава възрастта ѝ. Още през 2017 г. тя твърдеше, че не е навършила 25 години, но оттогава не разкрива повече подробности. Само подчертава, че с времето изглежда все по-добре.

В личния си живот също остава избирателна. Въпреки множеството съобщения от почитатели, тя не търси запознанства онлайн. Идеалният ѝ партньор според нея трябва да бъде силен, уверен и трудолюбив мъж, който да я спечели в реалния живот. Засега обаче тя се наслаждава на свободата си и определя себе си като напълно щастлива и самодостатъчна.