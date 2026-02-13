Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руската Барби няма никакви корекции, но никой не ѝ вярва (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026 09:43 878 9

  • барби-
  • юлия кригер-
  • корекции-
  • вегетарианка

Юлия Крюгер твърди, че лицето ѝ никога не е било докосвано от скалпел

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Интересът към образа на Барби отново се засили след излизането на едноименния филм, а заедно с него се появиха и нови истории за жени, които се стремят да изглеждат като емблематичната кукла.

Сред тях особено внимание привлече Юлия Кригер от Новосибирск, известна в медиите като „руската Барби“. Външността ѝ е толкова необичайна, че мнозина отказват да повярват, че е постигната без пластични операции, пише jenata.blitz.bg.

Историята на Кригер стана популярна именно заради нейните категорични твърдения, че не е прибягвала до хирургични намеси по лицето. Тя разказва също за нестандартния си начин на живот – става около обяд и се храни само веднъж дневно, основно със зеленчуци.

Тези признания пораждат силен скептицизъм и множество въпроси дали подобен режим изобщо е възможен и безопасен.

Куклата Барби десетилетия наред задава стандарти за външен вид – тънка талия, дълги крака и идеални черти. За мнозина подобна визия изглежда постижима единствено чрез серия от пластични операции.

Затова и изявленията на Юлия Кригер звучат провокативно. Тя твърди, че лицето ѝ никога не е било докосвано от скалпел, а устните ѝ са естествено плътни. Единственото, което признава, е уголемяване на бюста, което според нея било внимателно обмислено решение.

Миниатюрната ѝ фигура също буди недоверие. При ръст 165 см тя тежи около 41 килограма, а талията ѝ е едва 54 см. По думите ѝ това се дължи изцяло на генетика и постоянна грижа за външния вид. Въпреки това много хора остават убедени, че подобна „перфектна“ визия не може да бъде напълно естествена.

Особено шокиращ за мнозина е начинът ѝ на живот. Юлия започва деня си едва около обяд, а подготовката ѝ за деня включва дълги ритуали за красота. Основното и често единствено хранене е обядът.

В миналото е била вегетарианка, но по-късно преминала към строг вегански режим. Менюто ѝ се състои почти изцяло от зеленчуци, като най-любими са доматите. Плодове и гъби тя почти не консумира, защото ги смята за излишни.

Лекарите предупреждават, че подобен режим може да бъде опасен и да доведе до сериозни проблеми със здравето, включително за нервната система и вътрешните органи. Кригер обаче твърди, че последните медицински изследвания показват, че е напълно здрава.

По образование Юлия е икономист и известно време е работила в логистиката, но офисната рутина бързо ѝ омръзнала. Тя мечтаела за творческа кариера, фотосесии и работа в модата. Въпреки желанието си да стане модел, ръстът ѝ се оказал пречка за подиума.

Тогава тя започнала да води блог без да подозира, че ще стане известна. През 2017 г. британският таблоид The Sun публикува материал за нея и я нарече „руската Барби“.

Любителско видео бързо се разпространи онлайн, а интересът към нея нарасна лавинообразно. Самата тя признава, че не е била подготвена за подобна популярност, но сравненията с куклата я ласкаят.

Днес животът на Юлия включва пътувания, сноуборд и активност в социалните мрежи. Тя сама организира графика си и избягва традиционния начин на работа.

Една от най-големите загадки около нея остава възрастта ѝ. Още през 2017 г. тя твърдеше, че не е навършила 25 години, но оттогава не разкрива повече подробности. Само подчертава, че с времето изглежда все по-добре.

В личния си живот също остава избирателна. Въпреки множеството съобщения от почитатели, тя не търси запознанства онлайн. Идеалният ѝ партньор според нея трябва да бъде силен, уверен и трудолюбив мъж, който да я спечели в реалния живот. Засега обаче тя се наслаждава на свободата си и определя себе си като напълно щастлива и самодостатъчна.


  • 1 Как така-,,никой" не вярва?!

    3 0 Отговор
    Аз и вярвам на 100%!

    09:49 13.02.2026

  • 2 лют пипер

    0 0 Отговор
    Юлия Крюгер ИЛИ Юлия Кригер,как трябва да е???!!!

    09:50 13.02.2026

  • 3 арлингтън

    2 2 Отговор
    Приказна славянка!

    09:50 13.02.2026

  • 4 Пич

    4 5 Отговор
    Всички които не са кьорави виждат, че тази е нагла лъжкиня!!! Това нещо може да бъде красиво само за някой комбайнер, който за първи път отива у градо!!! Какво виждаме - пластмасова физиономия, и прекалено дълги кльощави крака, които са подходящи само за Пред а порте, но в реалността такива жени приличат на насекоми!!!

    Коментиран от #6, #8

    09:51 13.02.2026

  • 5 Про стачка

    1 1 Отговор
    Къде пък някой видя перфектна (според статията) визия в тая пластмасата? Знам че има мъже с пи канадски извратен вкус но чак пък толкова !

    09:59 13.02.2026

  • 6 Споко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Става за два-три пъти

    10:01 13.02.2026

  • 7 ергена 8

    1 1 Отговор
    вампир

    10:03 13.02.2026

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не подценявай жена с името Юлия. На мен ми завъртя главата една такава още у 5-о отделение на летния лагер.

    Коментиран от #9

    10:03 13.02.2026

  • 9 Сега

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Като го каза, направих ретроспекция, и се съгласявам с тебе! И сега има една Юлия която ми върти много мазни номера, но не пипам защото е на приятел.

    10:10 13.02.2026