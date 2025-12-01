Новини
Нова телевизия снима нов криминален сериал в Рилския манастир, базиран на истински събития

1 Декември, 2025 16:31 491 6

Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова влизат в главните роли

Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на най-новия български сериал - криминалната драма „Дъждът оставя следи”. Поредицата от шест епизода е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и обещава да разкаже история, която навлиза дълбоко в мрачните пластове на близкото ни минало. Амбициозният проект затвърждава ангажимента на NOVA в подкрепа на филмопроизводството в България.

В основата на сериала стои мистериозно престъпление, извършено в Рилския манастир – място, където тишината тежи като камък, а тайните се предават от поколение на поколение. Двама следователи се оказват въвлечени в разследване, което ги води към болезнени спомени, неизяснени истини и страхове, от които човек трудно се отърсва. “Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено” - библейският лайтмотив на сериала задава тон на история, в която истината понякога струва повече, отколкото героите са готови да платят.

В главните роли на разследващите полицаи ще влязат актьорите Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова. В актьорския състав на криминалната драма участват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов.

„Зрителите на NOVA ще видят една много любопитна история, базирана на реални събития” - разкри повече за сюжета авторът Александър Чобанов директно от снимачната площадка. „Най-много ми хареса именно това, че ще отворим врата към събития, за които не е говорено, а е важно да се знаят”, допълни Герасим Георгиев – Геро пред камерата на “Събуди се”.

Едноименният роман на Александър Чобанов се превръща в бестселър малко след излизането си през 2021 г. Авторът е работил още по успешните сериали „Дяволското гърло”, „Отдел Издирване”, „Майките” и „Под прикритие”. Екипът на „Дъждът оставя следи“ е от утвърдени професионалисти в сферата - продуцентът Александър Христов (Albion Films), сценаристите Владислав Тинчев и Лило Петров, както и един от най-награждаваните режисьорски тандеми у нас – Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия.

Музиката към проекта е поверена на маестро Максим Ешкенази.

Зрителите ще могат да проследят мистериите, напрежението и разкритията в “Дъждът оставя следи” скоро по NOVA.


  • 1 си дзън

    3 0 Отговор
    Нова върви уверено по стъпките на 7/8.

    Коментиран от #3

    16:33 01.12.2025

  • 2 Сандо

    3 0 Отговор
    Пак ли ще оплюват комунизма,че всичките усилия на новите ни интелигенти все натам са насочени2

    Коментиран от #4

    16:45 01.12.2025

  • 3 Не е добре

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    За съжаление, тази Светиня на Българското Православие, Рикският Манастир, ще бъде използвана кощунствено за суета и низко забавление.

    16:46 01.12.2025

  • 4 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Те нашите псевдо-либерали, докато заклеймяват комунизма в Стара Европа го построиха.

    16:48 01.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Защо не снимат филм за разврата и оргийте в Рилският манастир.

    16:53 01.12.2025

  • 6 ОпсЪ

    0 0 Отговор
    Пак нещо по времето на комунистите ще да е!

    16:54 01.12.2025