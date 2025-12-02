Новини
Приятелката на създателя на Телеграм намекна, че вече са женени

2 Декември, 2025 09:18 735 6

  • юлия вавилова-
  • павел дуров-
  • телеграм-
  • инстаграм-
  • оженили

"Съпругът ѝ „говори повече от три езика“.", е написала Юлия Вавилова в свой Инстаграм пост

Приятелката на създателя на Телеграм намекна, че вече са женени - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Приятелката на бизнесмена и съосновател на платформата Телеграм Павел Дуров, Юлия Вавилова, намекна в Instagram, че двамата са се оженили.

Юлия Вавилова публикува хумористична публикация, в която се пошегува за решаването на прости аритметични задачи на калкулатор.

„Съпругът ми постоянно грабва телефона ми, за да търси съобщения от други хора, но там има нещо по-лошо...“, написа приятелката на Дуров.

В надписа Юлия е написала, че съпругът ѝ „говори повече от три езика“. Някои интернет потребители смятат, че Юлия Вавилова намеква, че се е омъжила за бизнесмена.

25-годишната Юлия Вавилова е преводач от английски, испански и арабски. Тя има връзка с 41-годишния Дуров от около година. Вавилова е била с бизнесмена по време на ареста му във Франция през август 2024 г.

По това време тя съобщи в социалните мрежи, че е загубила бебето си поради стреса от ареста на Дуров. Юлия сподели с последователите си, че мнозина я обвиняват за ареста на Павел, който е предизвикал паническа атака.

Вавилова съобщи, че е научила за спонтанния аборт в десетата седмица. Лекарите казали, че сърцето на бебето е спряло да бие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Приятелката на създателя на Телеграм намекна, че вече са женени

    Колко полинекоректно,друго си е мляко с шоколад или два банана да се боцкат.

    Коментиран от #2

    09:21 02.12.2025

  • 2 Медуня

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    селяндурския сатрап от правец не е Доктор...

    Коментиран от #3

    09:23 02.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Медуня":

    Другар,амиго другар (Др.)

    не се напъвай да мислиш ще ти излезнат хемо роиди.

    09:26 02.12.2025

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Приятелката на бизнесмена и съосновател на платформата "Телеграм" - Павел Дуров, Юлия Вавилова,

    09:35 02.12.2025

  • 5 раз

    1 0 Отговор
    Юлия Вавилонова

    09:36 02.12.2025

  • 6 ПиПи

    2 0 Отговор
    И какво да направим,че вече са омъжени? Ми,добъре!

    09:40 02.12.2025