Приятелката на създателя на Телеграм намекна, че вече са женени

Приятелката на бизнесмена и съосновател на платформата Телеграм Павел Дуров, Юлия Вавилова, намекна в Instagram, че двамата са се оженили.
Юлия Вавилова публикува хумористична публикация, в която се пошегува за решаването на прости аритметични задачи на калкулатор.
„Съпругът ми постоянно грабва телефона ми, за да търси съобщения от други хора, но там има нещо по-лошо...“, написа приятелката на Дуров.
В надписа Юлия е написала, че съпругът ѝ „говори повече от три езика“. Някои интернет потребители смятат, че Юлия Вавилова намеква, че се е омъжила за бизнесмена.
25-годишната Юлия Вавилова е преводач от английски, испански и арабски. Тя има връзка с 41-годишния Дуров от около година. Вавилова е била с бизнесмена по време на ареста му във Франция през август 2024 г.
По това време тя съобщи в социалните мрежи, че е загубила бебето си поради стреса от ареста на Дуров. Юлия сподели с последователите си, че мнозина я обвиняват за ареста на Павел, който е предизвикал паническа атака.
Вавилова съобщи, че е научила за спонтанния аборт в десетата седмица. Лекарите казали, че сърцето на бебето е спряло да бие.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Колко полинекоректно,друго си е мляко с шоколад или два банана да се боцкат.
Коментиран от #2
09:21 02.12.2025
2 Медуня
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":селяндурския сатрап от правец не е Доктор...
Коментиран от #3
09:23 02.12.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #2 от "Медуня":Другар,амиго другар (Др.)
не се напъвай да мислиш ще ти излезнат хемо роиди.
09:26 02.12.2025
4 бушприт
09:35 02.12.2025
5 раз
09:36 02.12.2025
6 ПиПи
09:40 02.12.2025