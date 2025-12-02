Приятелката на създателя на Телеграм намекна, че вече са женени

Приятелката на бизнесмена и съосновател на платформата Телеграм Павел Дуров, Юлия Вавилова, намекна в Instagram, че двамата са се оженили.

Юлия Вавилова публикува хумористична публикация, в която се пошегува за решаването на прости аритметични задачи на калкулатор.

„Съпругът ми постоянно грабва телефона ми, за да търси съобщения от други хора, но там има нещо по-лошо...“, написа приятелката на Дуров.

В надписа Юлия е написала, че съпругът ѝ „говори повече от три езика“. Някои интернет потребители смятат, че Юлия Вавилова намеква, че се е омъжила за бизнесмена.

25-годишната Юлия Вавилова е преводач от английски, испански и арабски. Тя има връзка с 41-годишния Дуров от около година. Вавилова е била с бизнесмена по време на ареста му във Франция през август 2024 г.

По това време тя съобщи в социалните мрежи, че е загубила бебето си поради стреса от ареста на Дуров. Юлия сподели с последователите си, че мнозина я обвиняват за ареста на Павел, който е предизвикал паническа атака.

Вавилова съобщи, че е научила за спонтанния аборт в десетата седмица. Лекарите казали, че сърцето на бебето е спряло да бие.