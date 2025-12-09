Порно звездите Анджела Ташева и Даниела Багдасарян взривиха Инстаграм със секси СНИМКИ

Скандалните красавици Анджела Ташева и Даниела Багдасарян подпалиха Инстаграм с гореща фотосесия директно от джакузи в софийски спа център. Двете моделки, популярни в онлайн пространството със своите провокативни изяви, позираха в черни бански и оставиха малко на въображението, пише marica.bg.
"Две винаги е по-добре от една", написа Анджела в профила си, докато последователите им буквално избухнаха от реакции. Само за минути публикацията събра стотици харесвания, сърца и огнени емотикони.
И Анджела, и Даниела демонстрират убийствени форми, татуировки и самоуверени пози в горещата вода, а снимките им от различни ъгли показват, че дуетът определено знае как да привлича внимание.
