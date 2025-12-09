Новини
Порно звездите Анджела Ташева и Даниела Багдасарян взривиха Инстаграм със секси СНИМКИ

9 Декември, 2025 08:15

  • порно звезди-
  • анджела ташева-
  • даниела багдасарян-
  • инстаграм

"Две винаги е по-добре от една", написа Анджела в профила си

Порно звездите Анджела Ташева и Даниела Багдасарян взривиха Инстаграм със секси СНИМКИ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалните красавици Анджела Ташева и Даниела Багдасарян подпалиха Инстаграм с гореща фотосесия директно от джакузи в софийски спа център. Двете моделки, популярни в онлайн пространството със своите провокативни изяви, позираха в черни бански и оставиха малко на въображението, пише marica.bg.

"Две винаги е по-добре от една", написа Анджела в профила си, докато последователите им буквално избухнаха от реакции. Само за минути публикацията събра стотици харесвания, сърца и огнени емотикони.


И Анджела, и Даниела демонстрират убийствени форми, татуировки и самоуверени пози в горещата вода, а снимките им от различни ъгли показват, че дуетът определено знае как да привлича внимание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Антон

    34 3 Отговор
    Само като ги гледам и ми се повръща. Особено багдасаряна.

    Коментиран от #10

    08:17 09.12.2025

  • 2 маке

    5 15 Отговор
    ми....готини са си, не е нужно да ги хулите

    Коментиран от #15

    08:17 09.12.2025

  • 3 хаха

    12 0 Отговор
    Българи Арменската дружба 😁

    08:18 09.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Они

    9 1 Отговор
    И двете заедно!

    08:19 09.12.2025

  • 6 те такива труженички

    22 0 Отговор
    ни бяха нужни преди много години в авторотата

    08:22 09.12.2025

  • 7 Бегам с 200

    17 1 Отговор
    Вълци, бате ха ха

    08:22 09.12.2025

  • 8 рая надървян

    11 1 Отговор
    е що липсвам на тея снимки бе муцки ?

    08:23 09.12.2025

  • 9 Порно

    16 1 Отговор
    Не ги плюйте , и те душа носят, па и трябва да турят нещо в уста

    Коментиран от #14

    08:24 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пак плява

    18 1 Отговор
    Само някой оннанист може да каже, че са красиви или готини. Над 80% от младите жени изглеждат така, макар и да не позират по същия начин.

    Коментиран от #29

    08:27 09.12.2025

  • 12 Мъж

    8 1 Отговор
    Оценка - повече от 200 не трябва да им се дават !

    Коментиран от #18

    08:27 09.12.2025

  • 13 Тиква

    13 0 Отговор
    Ха ха ха,убийствени красавиците,тату добре, че им сложиха,да знаят че са проститутки.

    08:27 09.12.2025

  • 14 Аааааа

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Порно":

    Те слагат, слагат… не бой се😄😄😄

    08:28 09.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стар Вълк

    7 0 Отговор
    Навремето имаше вестници с картинки и обяви за работещи момичета, днес електронните медии са взели тази функция. Прогрес, дето се вика…

    08:30 09.12.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    Надценени проститутки, слаб секс със много ограничения. И двете са лесбийки, което оказва негативно влияние върху услугата, която предлагат.

    08:31 09.12.2025

  • 18 Стар Мъж

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мъж":

    200 за двете, ама за пет години......... На разсрочено.....

    08:31 09.12.2025

  • 19 Лорд Минчу

    16 0 Отговор
    Въпреки, че са в басейн изглеждат страшно нечистоплътни😳🤮

    08:31 09.12.2025

  • 20 Папуаз от Нова Гвинея

    7 0 Отговор
    Две миндянки

    08:33 09.12.2025

  • 21 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Тука единствено окраинките от хърватската агенция call girls си заслужават - 250лв 30мин истинско ГФЕ. Без ограничения, има взаимен душ. Млади, красиви и дейни момичета.

    Коментиран от #28

    08:34 09.12.2025

  • 22 Перефразирам

    8 0 Отговор
    От просто парче месо, в случая две такива меса ха ха ха

    08:35 09.12.2025

  • 23 Има ли траверси

    9 0 Отговор
    Те и двете са толкова секси като тайландец lady boy🙈

    08:35 09.12.2025

  • 24 Стар Вълк

    14 0 Отговор
    Навремето добитъка го жигосваха, сега сам се татуира.

    08:36 09.12.2025

  • 25 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Тия от "ергенът" ли са?

    08:37 09.12.2025

  • 26 20 лева

    7 0 Отговор
    Едната много грозна, бе. Другата по става ако си в дилириум.

    08:38 09.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я бакшиш

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "таксиджия 🚖":

    браво!!? Богаташ???? 30минути 250лева??? Аз като Дърт тираджия требе а се изръся 1000 лв. за едно онодене. Не съм толкова богат........

    08:43 09.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да питам бе

    4 0 Отговор
    Абе, защо не ги похвалихте че не са чистачки а имат собствен бизнес и сами си плащат осигуровките? Бизнес дами или нещо подобно? Вече четохме нещо подобно, все пак зелето възхвалява европейските ценности и моралът със главно М.

    08:44 09.12.2025

  • 31 Вденах!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "маке":

    Имам две жени! Гошо и Тошо! Ще ти ги пратя та да останеш доволна! А ти "вдена" ли? Щото жените ще те вденат многократно...........

    08:46 09.12.2025

  • 32 ЦЯЛА ОГРАДА

    7 0 Отговор
    Инструменти са счупили

    08:46 09.12.2025

  • 33 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Наскоро гледах филм за Холокоста, същите изстрадали физиономии но в карирани пижами. Сравнението е зловещо, но точно така изглеждат.

    08:46 09.12.2025

  • 34 Бесния Оракул

    6 0 Отговор
    Посредствени млади жени. След години ще са посредствени стари жени. Няма прогрес а регрес.

    08:52 09.12.2025

  • 35 Стар Вълк

    4 0 Отговор
    Но пък и сега както и навремето, добитъка си мучи по същия начин.

    08:55 09.12.2025

  • 36 Реалист

    3 0 Отговор
    С какво са известни тези ромки?! На магистралата даже ще ги подминават...нищо особено, макс 150 на час.

    08:55 09.12.2025

  • 37 Животновъд

    3 0 Отговор
    И те гладни хайванчета, какво да ги правиш….

    08:56 09.12.2025