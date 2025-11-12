Бритни Спиърс се завърна в Instagram с нова порция провокации

Американската поп звезда Бритни Спиърс изненадващо се завърна в социалните мрежи през изминалите дни. След като за кратко деактивира профила си в Instagram, певицата публикува послание, в което говори за нуждата от вътрешен мир, лични граници и самосъзнание — теми, които все по-често заемат централно място в нейните публични изяви.

„Толкова много се случи тази година, че е направо лудост. Намерете своя баланс, затворете кръга си и пазете вътрешния си мир. Това е нещо като форма на молитва – да бъдеш себе си и да поддържаш нещата прости“, написа 43-годишната изпълнителка в публикацията, която бързо обиколи световните медии.

Завръщането ѝ в Instagram идва след поредния период на социално отдръпване, придружен от спекулации за психическото и емоционалното ѝ състояние. Само дни преди да изтрие профила си, Бритни Спиърс бе споделила откровен текст за тежките преживявания по време на престоя си в рехабилитационен център в края на 13-годишното ѝ настойничество — период, който тя подробно описва и в автобиографичната си книга The Woman In Me (2023).

В изтрит пост от 19 октомври певицата заяви, че по време на лечението е била „незаконно принудена“ да живее при пълна липса на лична свобода. „В продължение на четири месеца нямах никакво лично пространство. Бях лишена от възможността да използвам тялото си, за да отида където и да било. Чувствам, че логиката и осъзнатостта в мен бяха напълно унищожени“, пише Спиърс.

Певицата, която от години води открита битка за лична автономия, споделя, че се опитва да възстанови както психическото, така и физическото си равновесие. „Крилете ми бяха отнети, а умът ми – увреден преди години“, допълва тя.

Изявлението ѝ идва на фона на публични коментари от бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн, който наскоро промотира автобиографичната си книга You Thought You Knew. В нея той говори за сложните отношения между Спиърс и техните двама сина – Шон Престън (20) и Джейдън Джеймс (19). В интервюта, дадени покрай изданието, Федърлайн изразява „загриженост“ за психическото състояние на певицата.

Бритни Спиърс реагира остро на думите му, обвинявайки бившия си съпруг в „газлайтинг“ – форма на емоционална манипулация, при която човек се кара да се съмнява в собствените си спомени и възприятия. „Това е изключително болезнено и изтощително“, коментира тя в публикация, която също бе по-късно изтрита.

От излизането на The Woman In Me насам Бритни Спиърс избягва публични изяви, но остава активна в социалните мрежи, използвайки ги като основен канал за комуникация с феновете. Според източници, цитирани от People и Page Six, певицата прекарва по-голямата част от времето си в дома си в Лос Анджелис и работи по нови проекти, включително възможна документална поредица за живота след настойничеството.