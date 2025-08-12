Синът на Лорън Санчес напусна дома ѝ, тя е съкрушена (СНИМКА)

Бившата журналистка Лорън Санчес, която преди месец стана госпожа Безос, преживя силно емоционален момент, изпращайки сина си Евън Уайтсел в колеж. В емоционален пост в социалните мрежи тя призна, че се чувства „горда, с разбито сърце, но благодарна“, докато наблюдава 19-годишния юноша, сглобяващ мебели в своята студентска стая в Университета на Маями.
Публикуваната снимка, придружена от песента “Changes” на Дейвид Боуи, символично подчертава настъпването на нов етап в живота на Евън – далеч от традициите и уюта на семейното гнездо.
Санчес сподели, че този момент е своеобразна кулминация на 18 години родителство, изпълнени с безброй спомени. Евън, който ще следва бизнес в Herbert Business School, получи подкрепата на семейството си още през декември миналата година, когато майка му публично отпразнува приемането му в университета, заявявайки: „Сърцето ми прелива от гордост.“
Евън е второто дете на Санчес от брака ѝ с бизнесмена Патрик Уайтсел (2005–2019). Освен него, тя има още дъщеря Ела (17 г.) от същия брак и син Нико Гонзалес (24 г.) от връзката ѝ с легендарния играч от NFL Тони Гонзалес.
Трите ѝ деца бяха до нея и през юни тази година, когато тя се омъжи за Джеф Безос във Венеция. На церемонията Евън и Нико я съпроводиха до олтара, а Ела бе шаферка.
Любопитен факт е, че Университетът на Маями се оказва популярна дестинация за наследници на известни семейства – там учи и Кай Тръмп, внучка на бившия американски президент Доналд Тръмп, която се занимава с голф.
