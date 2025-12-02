Филип Буков отвърна на спекулациите, че "пере пари" чрез дарителска кампания

"Изненадан съм! За мен това е парадокс, че има подаден сигнал в ДАНС срещу нашата кампания!"
Това заяви пред "България Днес" актьорът Филип Буков, който е един от инициаторите за събиране на 200 000 лева - гаранцията, която съдът постанови за свободата на варненския кмет Благомир Коцев", определена от "сигнал" до службите като вероятност за "пране на пари".
Вчера стана ясно, че бившата служителка на община Варна Биляна Якова, уволнена от кмета Коцев, е подала сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и други институции за проверка на дарителската кампания, в която активно участва новият секссимвол на родното кино и сцена, както и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков. Кампанията за часове събра повече от нужните 200 000 лева за гаранцията на кмета на морската столица, за да бъде заменена мярката му "задържане под стража" на домашен арест. Според Янкова обаче събраните средства представлявали "злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари".
"Нека подават сигнали, да правят проверки... Няма никакви нередности в нашата кампания", категоричен е Буков. "Не знам какво точно пише във въпросния сигнал, затова не мога да дам по-подробен коментар. Но за мен това е парадокс!", отсече младият актьор, който активно участваше в протестите както вчера, така и миналата сряда вечер.
"Ако така ще се разсъждава обаче, може да се погледне назад и да се вземе всяка една благотворителна кауза... Ами какво, да вземат да проверяват толкова години назад как са изразходвани средствата по всяка една от тях? И какво излиза - хората да спрат да даряват?", пита с негодувание Филип Буков.
"За мен този сигнал е поредната чаша с вода в мелницата на обезверяването на българите", смята звездата от "Татковци".
По думите му "тази кауза доби повече популярност, но аз всеки месец участвам в благотворителни каузи и различни инициативи, свързани с подпомагане". Филип Буков обаче е успял да направи за себе си извода, че "политиката не прощава". Дори и на тези, посочва актьорът, които "като мен нямат политически амбиции".
"Аз не съм отивал в политиката, аз съм помагал. Не се боря за власт, нямам изобщо такива амбиции, желания, битки, намерения", подчертава Филип Буков, който обаче ясно и категорично изразява гражданската си позиция срещу корупцията и новия бюджет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще призова младите хора да са
11:33 02.12.2025
2 Ще призова младите хора да са
11:33 02.12.2025
3 Най важното
Коментиран от #6
11:34 02.12.2025
4 име
Коментиран от #12
11:37 02.12.2025
5 Цвете
Коментиран от #7
11:38 02.12.2025
6 и още нещо
До коментар #3 от "Най важното":А какво да правят с парите, които манол пейков събра за да купува къщата на Гоце Делчев от северномакедостките власти, обаче онези отказаха да му я продадат. И тях ли за линейка, или парите от гаранцията при парите за къщата...
Коментиран от #15
11:39 02.12.2025
7 кирчо острото
До коментар #5 от "Цвете":Не е сигурно, че ако лъжеш ще бъдеш осъден!
Коментиран от #9
11:40 02.12.2025
8 Цвете
11:41 02.12.2025
9 ленка подписа
До коментар #7 от "кирчо острото":Подкрепям! Твърдо вярвам в българската съдебна система!
11:42 02.12.2025
10 Мда
Събираме капачки за кувьози, за болни дечица, за болни хора, а артиста Буков събра 200 000 за бедняка милионер Свети Благо Варненски!
Парите бяха раздадени снощи на протеста изпрани и изгладени!
Просто идиотите и Продай България са много добри в прането!
Коментиран от #14
11:51 02.12.2025
11 Мда
Събирайте пари за деца , за болни хора, не за корумпетата от Продай България и Пълна Простотия
Позор
Коментиран от #13
11:58 02.12.2025
12 Хахахаха
До коментар #4 от "име":Какви 800 милиона, направо 800 милиарда взеха тия от ПП. Но най много взеха от последните мозъчни клетки на гласуващите на копейкин
12:05 02.12.2025
13 Клоун
До коментар #11 от "Мда":Предлагам да събираме пари за къщите за ромският лидер на разграждане. Той колко пари дари?
12:07 02.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Къщата на Делчев
До коментар #6 от "и още нещо":Е Купена и се реставрира в момента. А копейкин обясни ли как е изплатил 200000 лв кредит вместо за 30 години за две години? Обясни ли как е купил без кредит този път терен в Тюленово? Обясни ли? Обясни ли как негов депутат излъга задлъжняло многодетно семейство и им взе къщата?
Коментиран от #16
12:11 02.12.2025
16 и още нещо
До коментар #15 от "Къщата на Делчев":Не гласувам за копейкин и не съм му искал обяснения за субсидията, която НЕ получава от моя глас. А относно случая с къщата, опитваш се лекичко да манипулираш, онзи от възраждане не ги е излъгал, а се възползва от това че разбра какъв имот е обявен от съдия-изпълнител за продан и го купи. Морално не е правилно, така като морално не е правилно и ти да манипулираш.
12:18 02.12.2025