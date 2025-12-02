Филип Буков отвърна на спекулациите, че "пере пари" чрез дарителска кампания

"Изненадан съм! За мен това е парадокс, че има подаден сигнал в ДАНС срещу нашата кампания!"

Това заяви пред "България Днес" актьорът Филип Буков, който е един от инициаторите за събиране на 200 000 лева - гаранцията, която съдът постанови за свободата на варненския кмет Благомир Коцев", определена от "сигнал" до службите като вероятност за "пране на пари".

Вчера стана ясно, че бившата служителка на община Варна Биляна Якова, уволнена от кмета Коцев, е подала сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и други институции за проверка на дарителската кампания, в която активно участва новият секссимвол на родното кино и сцена, както и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков. Кампанията за часове събра повече от нужните 200 000 лева за гаранцията на кмета на морската столица, за да бъде заменена мярката му "задържане под стража" на домашен арест. Според Янкова обаче събраните средства представлявали "злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари".

"Нека подават сигнали, да правят проверки... Няма никакви нередности в нашата кампания", категоричен е Буков. "Не знам какво точно пише във въпросния сигнал, затова не мога да дам по-подробен коментар. Но за мен това е парадокс!", отсече младият актьор, който активно участваше в протестите както вчера, така и миналата сряда вечер.

"Ако така ще се разсъждава обаче, може да се погледне назад и да се вземе всяка една благотворителна кауза... Ами какво, да вземат да проверяват толкова години назад как са изразходвани средствата по всяка една от тях? И какво излиза - хората да спрат да даряват?", пита с негодувание Филип Буков.

"За мен този сигнал е поредната чаша с вода в мелницата на обезверяването на българите", смята звездата от "Татковци".

По думите му "тази кауза доби повече популярност, но аз всеки месец участвам в благотворителни каузи и различни инициативи, свързани с подпомагане". Филип Буков обаче е успял да направи за себе си извода, че "политиката не прощава". Дори и на тези, посочва актьорът, които "като мен нямат политически амбиции".

"Аз не съм отивал в политиката, аз съм помагал. Не се боря за власт, нямам изобщо такива амбиции, желания, битки, намерения", подчертава Филип Буков, който обаче ясно и категорично изразява гражданската си позиция срещу корупцията и новия бюджет.