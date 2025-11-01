Бившата на Кание Уест втрещи с окървавен костюм на Джаки Кенеди за Хелоуин (СНИМКИ)

Актрисата и модел Джулия Фокс, бивша приятелка на рапъра Кание Уест, предизвика сериозни критики в социалните мрежи и медиите, след като се появи на Хелоуинско парти, облечена като Жаклин Кенеди — но с кървави петна по костюма, пресъздавайки трагичния момент от убийството на президента Джон Ф. Кенеди през 1963 г.

37-годишната Фокс се появи на събитието в Ню Йорк в розов костюм с пола и сако — почти идентичен с емблематичния ансамбъл Chanel, който Жаклин Кенеди носи в деня на атентата в Далас. Към облеклото актрисата добави светлосиня забрадка, шапка и сатенени ръкавици, а сакото ѝ бе умишлено изцапано с червена боя, имитираща кръв.

Появата ѝ предизвика незабавна реакция в социалните мрежи. Множество потребители определиха избора ѝ като „вкусова катастрофа“ и „безчувствена провокация“, а някои коментираха, че „границата между артистичност и неуважение е премината“. Изданието Page Six цитира публикации на потребители в X (бивш Twitter), които определят костюма като „отвратителен“ и „обиден за американската история“.

Журналистът и историк Катлийн Фланъри коментира пред Vanity Fair, че „да се превърне един от най-трагичните моменти в американската политическа история в моден или партиен образ е не само неуважително, но и показателно за това как културата на знаменитостите често превръща травмата в спектакъл“.

Фокс, известна със своя провокативен стил и умението си да привлича внимание чрез дръзки модни решения, не е коментирала публично критиките. Нейни представители отказаха да отговорят на запитвания от медиите. Изключени са и коментарите под публикацията ѝ с костюма в Инстаграм.

Джулия Фокс доби международна популярност след участието си във филма Uncut Gems (2019) с Адам Сандлър, а през 2022 г. влезе в центъра на медийното внимание заради кратката си, шестседмична връзка с Кание Уест, започнала малко след развода му с Ким Кардашиян.

Според модни анализатори, този път Фокс е прекрачила границата между артистичен перформанс и провокация. Стилистът и моден критик Тейлър Андерсън коментира пред The Guardian: „Има тънка линия между модно изявление и историческа безчувственост. Джулия често играе с тази граница, но този път изборът ѝ не изглежда като акт на изкуство, а като търсене на шокова стойност.“

Макар някои фенове да защитиха Фокс, твърдейки, че костюмът е „сатира върху обсесията на Америка с трагедиите“, общата обществена реакция остава предимно отрицателна.