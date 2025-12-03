Новини
Любопитно »
54 двойки вдигнаха масова сватба в опустошената ивица Газа

54 двойки вдигнаха масова сватба в опустошената ивица Газа

3 Декември, 2025 12:15 562 4

  • масова сватба-
  • двойки-
  • газа-
  • палестина

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа

54 двойки вдигнаха масова сватба в опустошената ивица Газа - 1
Снимка: EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа - рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти, предаде Асошиейтед прес, цитирана от marica.bg.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, която бе облечена в традиционни палестински мотиви, покрай разрушените сгради в южна Газа заедно с още много двойки, облечени по същия начин. „Дай Боже това да е краят на войната“.

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната в Газа почти бяха спрели. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие, макар че днешните сватби са далеч по-скромни от пищните церемонии, които някога се организирали там.

Докато тълпите в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, празненствата остават помрачени от продължаващата хуманитарна криза в Газа. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени от войната, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да затрудняват ежедневието на хората.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    геньт не прощава

    12:16 03.12.2025

  • 2 Дйфй

    3 1 Отговор
    Те ако не си покажат сиганнията , не могат да заспят

    12:34 03.12.2025

  • 3 Шегобиец

    3 0 Отговор
    Плодят си се, а?

    13:06 03.12.2025

  • 4 АМИ

    0 0 Отговор
    ще продължава да се плоди тази сганн

    13:31 03.12.2025