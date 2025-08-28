Първи любовен триъгълник се заформи в "Диви и красиви" с Елвира от "Ергенът" (ВИДЕО)

Фаталната брюнетка Елвира, позната на зрителите от "Ергенът", внесе неочаквана доза напрежение в риалити шоуто "Диви и красиви" през последните дни. Хубавицата даде ясен знак, че не е безразлична към чаровния Ники. Проблемът е, че той вече е обвързан с Ивелина, а триъгълникът бързо прерасна в тема №1 сред участниците.

"Не бих желала да отговарям на този въпрос… Но да, има такъв човек. Предстои да разберем в следващите дни", отговори Елвира на въпрос на водещата Маги дали е готова да разбие вече оформена двойка, ако има симпатии към мъжа.

Камерите обаче уловиха моментите, в които тя насочи демонстративно вниманието си към Ники, докато той – видимо изненадан – се опитваше да запази баланс между новите сигнали и старите обещания.

"Зоркото око вижда всичко. Елвира харесва моя Ники на 100 процента", отсече Ивелина, която бързо усети, че конкуренцията дебне.

Дали Ники ще удържи на напрежението или ще последва сърцето си – това е въпросът, който зрителите ще чакат с нетърпение да разберат.