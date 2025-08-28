Новини
Първи любовен триъгълник се заформи в "Диви и красиви" с Елвира от "Ергенът" (ВИДЕО)

Първи любовен триъгълник се заформи в "Диви и красиви" с Елвира от "Ергенът" (ВИДЕО)

28 Август, 2025 12:57 966 5

Елвира се опитва да отмъкне Ники от Ивелина

Първи любовен триъгълник се заформи в "Диви и красиви" с Елвира от "Ергенът" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фаталната брюнетка Елвира, позната на зрителите от "Ергенът", внесе неочаквана доза напрежение в риалити шоуто "Диви и красиви" през последните дни. Хубавицата даде ясен знак, че не е безразлична към чаровния Ники. Проблемът е, че той вече е обвързан с Ивелина, а триъгълникът бързо прерасна в тема №1 сред участниците.

"Не бих желала да отговарям на този въпрос… Но да, има такъв човек. Предстои да разберем в следващите дни", отговори Елвира на въпрос на водещата Маги дали е готова да разбие вече оформена двойка, ако има симпатии към мъжа.

Камерите обаче уловиха моментите, в които тя насочи демонстративно вниманието си към Ники, докато той – видимо изненадан – се опитваше да запази баланс между новите сигнали и старите обещания.

"Зоркото око вижда всичко. Елвира харесва моя Ники на 100 процента", отсече Ивелина, която бързо усети, че конкуренцията дебне.

Дали Ники ще удържи на напрежението или ще последва сърцето си – това е въпросът, който зрителите ще чакат с нетърпение да разберат.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 препис

    2 0 Отговор
    Вдигай моме полите,за да не кършиш лозите!

    13:02 28.08.2025

  • 2 Евгени М

    4 0 Отговор
    Тая обича какалашкимай

    13:03 28.08.2025

  • 3 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Това предаване много ниска топка🤮

    13:21 28.08.2025

  • 4 Какво

    3 0 Отговор
    Има да се чудят, да извъртят един караминьол.

    13:29 28.08.2025

  • 5 Ела и виж

    2 0 Отговор
    Божичко, каква досадна тъпня! Ужас!

    13:47 28.08.2025