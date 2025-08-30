Новини
Елена се жертва и напусна „Диви и красиви“, за да спаси двойка

30 Август, 2025 09:40 761 14

  • диви и красиви-
  • жертва-
  • жест-
  • двойки-
  • любов-
  • риалити-
  • шоу

Тя отказа гривна, която Атанас беше приготвил за нея, за да даде шанс на Джулия и Божин

Елена се жертва и напусна „Диви и красиви“, за да спаси двойка - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Противоречиви емоции оставиха отпечатък върху участниците след втората церемония по размяна на гривните на любовта в „Диви и красиви“. Двойката на Джулия и Божин очакваше най-тежкия изход след загуба в последната игра, която ги лиши от възможността да се спасят.

Трогателен жест от страна на Елена ги остави в романтичната надпревара. Специалистката по киберсигурност отказа гривната, която Атанас беше приготвил за нея, с мотива, че иска да даде път на истинските чувства, които вижда. По този начин тя сложи край на своето приключение в търсене на любовта в предаването.

Публикация, споделена от @el_el_elena

Тъмни облаци надвиснаха над отношенията на Ренета и Асен след изричането на думите „Обичам те“. Те провокираха у лекарката мисли, че всичко, което се е случило до момента между тях, не е реално. Разговорите им преди церемонията доведоха до решението на фитнес инструктора да сложи край на отношенията им. Въпреки огромното разочарование той реши да ѝ даде гривна, за да види дали това ще доведе до промяна в комуникацията им. Кои други дами в риалитито са обект на интерес от негова страна и готов ли е наистина да зачеркне всичко до момента?

Двойките на Джулия и Божин, Елвира и Марио и Ванеса и Стефан се сблъскаха с недоверието на останалите. За сметка на тях Ивелина и Марио преживяха истинско романтично приключение на канута. Двамата се отдадоха един на друг и имаха възможност да обсъдят не само бъдещето си, но и ситуацията между останалите партньори.

През новата седмица участниците ще преминат през няколко нови предизвикателства, които ще определят не само новите носители на гривните на любовта, но и ще покажат доколко стабилни са изградените отношения. Към коя от жените ще се насочи Атанас, след като Елена реши да напусне? Имат ли бъдеще заедно Ренета и Асен и кой от мъжете директно ще заяви интереса си към Джулия?

Ще видите в новите епизоди на „Диви и красиви“ от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба Ста

    4 1 Отговор
    С теьпум Ии

    09:44 30.08.2025

  • 2 Жоро

    5 2 Отговор
    Кой ви гледа тази боза бе?

    09:47 30.08.2025

  • 3 Елизабет Цветанова кахъра

    3 1 Отговор
    Като ме хвана един чиновник от Найроби три дни кавардисване под една върба 🥳💯🤭😂

    09:50 30.08.2025

  • 4 Мемфис

    7 1 Отговор
    Кой нормален човек се интересува от тия кypppви и безделници, освен самите те и бездарните журналисти?

    Коментиран от #5

    10:01 30.08.2025

  • 5 Новичок

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мемфис":

    Точно затова Б-О-Й-К-О-Т.

    Коментиран от #7

    10:19 30.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ф устата.

    10:24 30.08.2025

  • 7 Двуок ЦИКЛОП

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Новичок":

    Думата БОЙКО-т идва от Бойко , а той не бива да бъде бойкоТИРАН !

    10:26 30.08.2025

  • 8 Петер Брьогел

    2 1 Отговор
    Кандидати за някаква слава и мимолетна известност , които ще бъдат забравени след няколко часа само !

    10:27 30.08.2025

  • 9 леле , КАКО !

    3 1 Отговор
    Тези наистина ли са толкоз прости , че не се усещат как се излагат , при това публично и необратимо ?

    10:28 30.08.2025

  • 10 баба ЯГА

    1 1 Отговор
    Предаването води до напъни за естествено повръщане , при това няколкократно. Защо ли ?

    10:30 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 трой унция

    1 0 Отговор
    За миг си помисли какво шоу щеше да бъде , ако бяха пуснали вътре ББ и Мата Хари например !
    Които и хора да се крият зад тези имена !
    Рейтингометъра щеше да се счупи , а България да онемее тотално.

    10:37 30.08.2025

  • 14 кифленски сапунки

    2 0 Отговор
    за съзливи хорица
    за отвличане на вниманието
    от проблемите и
    по яката тесла за бедните хорица
    от догодина

    10:37 30.08.2025