Шарън Озбърн отбеляза рождения ден на Ози с трогващо ВИДЕО

Шарън Озбърн отбеляза рождения ден на Ози с трогващо ВИДЕО

3 Декември, 2025 17:31 481 3

Днес Ози Озбърн щеше да навърши 77 години

Шарън Озбърн отбеляза рождения ден на Ози с трогващо ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн трогна последователите си в социалните мрежи с емоционално послание към покойния си съпруг в деня, в който Ози Озбърн щеше да навърши 77 години. Легендарният фронтмен на Black Sabbath почина внезапно само две седмици след последното си триумфално участие на сцена – концертът „Back To The Beginning“ във Вила Парк, Бирмингам, където се появи, седнал на трон, заедно с бившите си колеги от групата.

„Мой скъпи съпруже, днес празнувам деня, в който си роден. Няма да пусна ръката ти, докато не те видя от другата страна“, написа Шарън в Instagram към видео, на което се виждат още пожелания за "небесния" рожден ден на звездата. Фенове веднага изпратиха послания на подкрепа, като мнозина ѝ писаха, че продължава да го прави горд.

От смъртта на Ози през юли Шарън рядко се появява публично и това предизвика притеснения сред почитателите ѝ. През уикенда тя бе забелязана за първи път от дълго време заедно с дъщеря си Кели на коктейлно парти на дизайнерката Ребека Валанс в Лондон. Кели също отбеляза рождения ден на баща си в социалните мрежи, публикувайки негова снимка до торта и думите: „Честит рожден ден, липсваш ми, татко. Обичам те повече от всичко.“ В друг пост тя добави: „Ти със сигурност не си си отишъл като обикновен човек. Всеки ден продължавам да живея, за да обичам теб и твоето наследство.“

Докато семейството преживяваше загубата, най-малкият син на Ози – Джак Озбърн – участваше в британското риалити „I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!“, където прие да изпълни Bushtucker Trial и получи писмо от съпругата си Ари. Тя му писа, че е „в стихията си“ и че Шарън и Кели са изключително горди с него. Самият Джак разкри в шоуто, че е имал „тежък ден“, след като бил напомнен, че са минали четири месеца от смъртта на баща му, и се разчувствал.

Междувременно почитателите на рок легендата продължават да му отдават почит. След кончината му фенове оставиха цветя на пейката на Black Sabbath на Broad Street в Бирмингам, а стотици изпратиха музиканта по време на траурното му шествие на 30 юли.


