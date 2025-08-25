Драстична промяна: Донатела Версаче си върна старото лице отпреди операциите (СНИМКА)

Донатела Версаче се появи с нова визия, позирайки по залез в бяла рокля, обсипана с пайети, и напълно различно лице без тежък грим и филъри. Италианската дизайнерка, която наскоро навърши 70 години, демонстрира чисто новата си визия със свободно пусната руса коса на меки вълни, докато позира с поглед към хоризонта.

През последните години Донатела често е предизвиквала интерес заради драстичните промени във външния си вид. Тя публично призна, че е прибягвала до ботокс, а на последната си снимка устните ѝ изглеждат видимо по-тънки и въпреки, че е премахнала всички видими филъри от лицето си, то изглежда много по-гладко и свежо. Феновете ѝ коментираха одобрително новия стил, като някои от тях отбелязаха: „Красива… абсолютно красива“, „Иконично“, а други посочиха: „Това лице ти отива“ и „Каква хубава промяна!“.

Сред поздравилите Версаче бяха и нейни колеги от модната индустрия. Дизайнерът Вера Уанг написа: „Просто красива“, а Парис Хилтън коментира с емотикон със сърца. Донатела показа новата си визия още миналата година при откриването на мюзикъла „Дяволът носи Прада“, където бе заснета на червения килим заедно със сър Елтън Джон и Анна Уинтур. Снимките от събитието, публикувани в социалните ѝ мрежи, отново предизвикаха вниманието на последователите ѝ, които я определиха като „най-голямата промяна в историята“, а някои я сравниха с актрисата Линдзи Лоън.

Линдзи Лоън, позната с характерната си червена коса и лунички, наскоро се появи в телевизионното шоу „Watch What Happens Live“, където фенове и зрители обсъждаха осезаемите промени във външността ѝ. Много от тях я описаха като „неузнаваема“, като акцентираха върху гладката ѝ кожа и променените черти на лицето.

В последните месеци се появиха информации, че все повече холивудски звезди залагат на нова инжекционна процедура, при която се използва тъкан от човешка мазнина, дарена от донори, като алтернатива на класическите филъри. Продуктът, познат като Renuva, се използва дискретно от знаменитости като Линдзи Лоън, Кристина Агилера и Ан Хатауей, според източници от сферата на естетичната дерматология. За разлика от синтетичните филъри, които се разграждат за няколко месеца, Renuva стимулира тялото само да възстанови мастната тъкан в третираната зона. Продуктът се създава от стерилизирана и преработена мазнина от починали донори, която се инжектира, за да насърчи образуването на нови мастни клетки. Въпреки произхода си, включително от тъкани на починали хора, мнозина пациенти и знаменитости не изразяват притеснения.

Тенденцията звездите да говорят открито за козметичните процедури и да споделят за корекциите във външния си вид става все по-видима. Част от тях дори обръщат процеса и премахват стари корекции. През 2021 година се появиха слухове, че Ким Кардашиян е намалила прочутите си форми, след като бе заснета с осезаемо по-малко обем.