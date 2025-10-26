Пластични хирурзи: Изберете есента за козметична операция

Пластични хирурзи съветват желаещите да се подложат на козметична хирургия, да пристъпят към този ход през есента.

Причината е, че през това време на годината намалената слънчева активност и по-ниските температури улесняват възстановяването след операцията.

След интервенция на лицето и тялото кожата е особено уязвима към ултравиолетовата радиация, която може да причини пигментация и да увеличи отока. Комфортната температура намалява изпотяването, намалявайки риска от възпаление в областта на разреза, а носенето на компресионно бельо става значително по-лесно, обосновават се лекарите. .

След лятната суматоха и преди новогодишните празници е удобно да си вземете почивка, за да се възстановите, вадят нов довод експертите, изтъквайки, че есенните дрехи ефективно прикриват белезите от операцията, намалявайки вътрешния дискомфорт.

Освен това през есента тялото се насища с витамини след летния сезон, което има положителен ефект върху заздравяването и цялостното здраве. Това помага за съкращаване на периода на възстановяване и намаляване на риска от усложнения.

Лекарите сочат, че пълната рехабилитация след пластична операция отнема от три до шест месеца, което позволява пълно възстановяване до следващото лято.