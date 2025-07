Скарлет Йохансон стана най-касовата звезда в историята

Скарлет Йохансон официално се превърна в най-касовата водеща актриса в историята на световното кино, изпреварвайки своите колеги от Marvel Cinematic Universe – Самюъл Л. Джаксън и Робърт Дауни Джуниър, съобщи DailyMail.

40-годишната холивудска звезда постигна този впечатляващ успех по време на уикенда около 4 юли, благодарение на триумфалната премиера на най-новия ѝ филм „Jurassic Park Rebirth“. Седмата част от култовата динозавърска поредица донесе приходи от внушителните 147,3 милиона долара само от американския боксофис от откриването в сряда, а в световен мащаб сумата достигна 318,3 милиона долара.

Тези резултати увеличават общите приходи от главните роли на Йохансон до впечатляващите 14,61 милиарда долара в световен мащаб, изпреварвайки Джаксън (14,60 млрд. долара) и Дауни Джуниър (14,3 млрд. долара), сочи специализираното издание The Numbers.

Scarlett Johansson has become the highest grossing actor of all time worldwide. pic.twitter.com/SGC1laY5eR