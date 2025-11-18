Близначките Кеслер, представили Германия на Евровизия, избраха да починат в един ден (ВИДЕО)

На 17 ноември 2025 година в Грюнвалд край Мюнхен починаха Алис и Елън Кеслер, едни от най-популярните европейски артистки от втората половина на ХХ век. Съгласно информацията от германските служби двете са използвали процедура за асистирано прекратяване на живота, която в Германия е разрешена при изпълнение на конкретни законови критерии. Разследващите органи не установяват следи от външно въздействие.

Алис и Елън Кеслер са родени на 20 август 1936 година в Нерхау, Саксония. Танцовата им подготовка започва рано, а на 11 години са включени в балетната трупа на Операта в Лайпциг. След напускането на ГДР през 1952 година семейството се установява в Западна Германия, откъдето започва международната им сценична кариера.

През втората половина на 50-те години сестрите работят в престижни европейски ревю програми, включително в Лидо в Париж. През 1959 година представляват Западна Германия на конкурса Евровизия с песента Heute abend woll’n wir tanzen geh’n, където завършват на осмо място. През 60-те години постигат значителна популярност в Италия, най-вече чрез участията си в телевизионни формати като Studio Uno и Giardino d’inverno, които укрепват статута им на широкопознати лица от европейския шоу бизнес.

Успоредно с европейската си активност те имат участия и на американския телевизионен пазар. Появяват се в The Red Skelton Hour и The Ed Sullivan Show, както и във филмови продукции, сред които Sodom and Gomorrah от 1962 година. През този период са смятани за едни от най-разпознаваемите танцови и сценични дуо изпълнителки в Европа.

Сестрите Кеслер живеят в съседни апартаменти в общ имот в Грюнвалд. В предишни интервюта заявяват, че желаят да бъдат кремирани и положени в обща урна, заедно с майка си и домашния си любимец.

Кариерата на Алис и Елън Кеслер обхваща повече от шест десетилетия и включва значим принос към телевизионното и сценичното развлекателно съдържание в Германия, Италия и Франция. Те остават част от културната история на европейската телевизия, особено в периода на бързото развитие на развлекателния формат от края на 50-те до 70-те години.