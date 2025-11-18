Близначките Кеслер, представили Германия на Евровизия, избраха да починат в един ден (ВИДЕО)

На 17 ноември 2025 година в Грюнвалд край Мюнхен починаха Алис и Елън Кеслер, едни от най-популярните европейски артистки от втората половина на ХХ век. Съгласно информацията от германските служби двете са използвали процедура за асистирано прекратяване на живота, която в Германия е разрешена при изпълнение на конкретни законови критерии. Разследващите органи не установяват следи от външно въздействие.
Алис и Елън Кеслер са родени на 20 август 1936 година в Нерхау, Саксония. Танцовата им подготовка започва рано, а на 11 години са включени в балетната трупа на Операта в Лайпциг. След напускането на ГДР през 1952 година семейството се установява в Западна Германия, откъдето започва международната им сценична кариера.
През втората половина на 50-те години сестрите работят в престижни европейски ревю програми, включително в Лидо в Париж. През 1959 година представляват Западна Германия на конкурса Евровизия с песента Heute abend woll’n wir tanzen geh’n, където завършват на осмо място. През 60-те години постигат значителна популярност в Италия, най-вече чрез участията си в телевизионни формати като Studio Uno и Giardino d’inverno, които укрепват статута им на широкопознати лица от европейския шоу бизнес.
Успоредно с европейската си активност те имат участия и на американския телевизионен пазар. Появяват се в The Red Skelton Hour и The Ed Sullivan Show, както и във филмови продукции, сред които Sodom and Gomorrah от 1962 година. През този период са смятани за едни от най-разпознаваемите танцови и сценични дуо изпълнителки в Европа.
Сестрите Кеслер живеят в съседни апартаменти в общ имот в Грюнвалд. В предишни интервюта заявяват, че желаят да бъдат кремирани и положени в обща урна, заедно с майка си и домашния си любимец.
Кариерата на Алис и Елън Кеслер обхваща повече от шест десетилетия и включва значим принос към телевизионното и сценичното развлекателно съдържание в Германия, Италия и Франция. Те остават част от културната история на европейската телевизия, особено в периода на бързото развитие на развлекателния формат от края на 50-те до 70-те години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политкоректен
Коментиран от #6, #7, #9, #10, #11
10:38 18.11.2025
2 Сзо
10:39 18.11.2025
3 ккк
10:46 18.11.2025
4 на 90г
а тук мъжете средната продължителност е 69.9 а жените 78 но пък се пенционират по рано
благодарение на тикви и прасета
10:47 18.11.2025
5 Aлфа Bълкът
Да са в една урна с майка си също донякъде, ама това с кучето поставя под въпрос целият им избор. И майка им дали е искала да е с кучето в една урна?
10:53 18.11.2025
6 Некоректен
До коментар #1 от "Политкоректен":На 89. А можеха да си поживеят още. 3-4-5 години в памперси. Като за тях се грижат любезни санитари в прекрасен старчески дом. Или пък 70 годишните им деца. Но са изтеглили къстата клечка с евроатлантизма, нали така?
10:56 18.11.2025
7 хммм
До коментар #1 от "Политкоректен":е друго си е при путин още щяха да работят в заводите за СВО....
11:04 18.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хуберт Майер
До коментар #1 от "Политкоректен":Зима е. Едно време дъртакът като е усещал, че е вече в тежест е тръгвал към гората при вълците. С какво е по-различно?
11:23 18.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чавдар
До коментар #1 от "Политкоректен":При комунистическите ценности убийството е с чук и изтезания.
11:50 18.11.2025