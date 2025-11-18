Новини
Любопитно »
Близначките Кеслер, представили Германия на Евровизия, избраха да починат в един ден (ВИДЕО)

18 Ноември, 2025 10:31

Сестрите са избрали асистирано самоубийство

Близначките Кеслер, представили Германия на Евровизия, избраха да починат в един ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 17 ноември 2025 година в Грюнвалд край Мюнхен починаха Алис и Елън Кеслер, едни от най-популярните европейски артистки от втората половина на ХХ век. Съгласно информацията от германските служби двете са използвали процедура за асистирано прекратяване на живота, която в Германия е разрешена при изпълнение на конкретни законови критерии. Разследващите органи не установяват следи от външно въздействие.

Алис и Елън Кеслер са родени на 20 август 1936 година в Нерхау, Саксония. Танцовата им подготовка започва рано, а на 11 години са включени в балетната трупа на Операта в Лайпциг. След напускането на ГДР през 1952 година семейството се установява в Западна Германия, откъдето започва международната им сценична кариера.

През втората половина на 50-те години сестрите работят в престижни европейски ревю програми, включително в Лидо в Париж. През 1959 година представляват Западна Германия на конкурса Евровизия с песента Heute abend woll’n wir tanzen geh’n, където завършват на осмо място. През 60-те години постигат значителна популярност в Италия, най-вече чрез участията си в телевизионни формати като Studio Uno и Giardino d’inverno, които укрепват статута им на широкопознати лица от европейския шоу бизнес.

Успоредно с европейската си активност те имат участия и на американския телевизионен пазар. Появяват се в The Red Skelton Hour и The Ed Sullivan Show, както и във филмови продукции, сред които Sodom and Gomorrah от 1962 година. През този период са смятани за едни от най-разпознаваемите танцови и сценични дуо изпълнителки в Европа.

Сестрите Кеслер живеят в съседни апартаменти в общ имот в Грюнвалд. В предишни интервюта заявяват, че желаят да бъдат кремирани и положени в обща урна, заедно с майка си и домашния си любимец.

Кариерата на Алис и Елън Кеслер обхваща повече от шест десетилетия и включва значим принос към телевизионното и сценичното развлекателно съдържание в Германия, Италия и Франция. Те остават част от културната история на европейската телевизия, особено в периода на бързото развитие на развлекателния формат от края на 50-те до 70-те години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен

    26 13 Отговор
    Асистирано самоубийство? Напълно в духа на евроатлантическите ценности.

    10:38 18.11.2025

  • 2 Сзо

    17 7 Отговор
    Жалка история.

    10:39 18.11.2025

  • 3 ккк

    11 8 Отговор
    грешници

    10:46 18.11.2025

  • 4 на 90г

    12 2 Отговор
    все пак са си живяли хубав живот

    а тук мъжете средната продължителност е 69.9 а жените 78 но пък се пенционират по рано
    благодарение на тикви и прасета

    10:47 18.11.2025

  • 5 Aлфа Bълкът

    13 1 Отговор
    Старост, хронични болки, изнемогвания, трудна подвижност, памперси, цял живот от зачеването си са били заедно – дотук го разбирам.
    Да са в една урна с майка си също донякъде, ама това с кучето поставя под въпрос целият им избор. И майка им дали е искала да е с кучето в една урна?

    10:53 18.11.2025

  • 6 Некоректен

    7 9 Отговор

    На 89. А можеха да си поживеят още. 3-4-5 години в памперси. Като за тях се грижат любезни санитари в прекрасен старчески дом. Или пък 70 годишните им деца. Но са изтеглили къстата клечка с евроатлантизма, нали така?

    10:56 18.11.2025

  • 7 хммм

    7 8 Отговор

    е друго си е при путин още щяха да работят в заводите за СВО....

    11:04 18.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хуберт Майер

    5 3 Отговор

    Зима е. Едно време дъртакът като е усещал, че е вече в тежест е тръгвал към гората при вълците. С какво е по-различно?

    11:23 18.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чавдар

    3 1 Отговор

    При комунистическите ценности убийството е с чук и изтезания.

    11:50 18.11.2025