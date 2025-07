Погребение като никое друго: Хеликоптер обсипа присъстващите с пари (ВИДЕО)

Погребение, каквото не се вижда всеки ден: хеликоптер, стотици летящи банкноти и розови листенца, изпълнили небето над улиците на Детройт. Това било последното желание на 58-годишния Дарел „Плант“ Томас – обичан местен предприемач и филантроп, чието семейство се погрижи изпращането му да бъде толкова щедро, колкото и животът му, съобщава NYPost.

На 27 юни, по време на траурната церемония, хеликоптер изсипа над $5000 в брой и розови листенца, ознаменувайки прощаването с човек, оставил дълбока следа в своята общност. Томас, собственик на автомивката Showroom Shine Express в Източен Детройт, почина на 15 юни след битка с болестта на Алцхаймер.

The owner of a Detroit car wash who recently died had a helicopter drop thousands of dollars onto pedestrians below as his last wish: pic.twitter.com/fdse46rVm0

„Това беше неговият последен израз на любов към хората наоколо. Той винаги даваше от сърце,“ споделя племенницата му Кристъл Пери пред Detroit Free Press.

Видео от церемонията показва как хеликоптер прелита над събралите се опечалени, разпръсквайки пари и цветя. Хората избухват във възторжени възгласи и започват да събират банкноти от улицата. Движението по шестлентовия булевард временно спира, но вместо хаос, сцената се превръща в празник на споделена памет и доброта.

„Всеки взе по малко. Нямаше сблъсъци, нито алчност. Беше наистина красиво“, разказва Лиза Найф, служителка в близък автосервиз, пред Detroit News. „Аз лично не се впуснах да събирам пари, просто наблюдавах как хората се усмихват.“

A Michigan man, Darrell 'Plant' Thomas known for his generosity made one final, jaw-dropping gesture to thank his community - by literally making it rain cash from a helicopter at his own funeral. pic.twitter.com/cIIPFw8anr