Звездата от "Сексът и градът" Ким Катрал се омъжи тайно на 69 г. (СНИМКИ)

5 Декември, 2025 13:31 446 0

Новият съпруг на актрисата е 14 години по-млад от нея

Звездата от "Сексът и градът" Ким Катрал се омъжи тайно на 69 г. (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Ким Катрал, добре позната на публиката като Саманта Джоунс от „Сексът и градът“, се е омъжила тайно за дългогодишния си партньор Ръсел Томас на малка церемония в Лондон. Новината беше потвърдена от източници, цитирани от списание People, което публикува и първите кадри от събитието. Това е четвърти брак за 69-годишната актриса, която поддържа връзка с Томас – 14 години по-млад от нея – от близо десетилетие.

Според People двамата са предпочели дискретен формат на тържеството, присъствали са едва 12 души – членове на семейството и най-близките им приятели. Катрал е избрала изчистен бял костюм на Dior, който е допълнила с елегантна шапка, украсена с роза, докато Томас е заложил на класически тъмен костюм. Двойката от години живее между Лондон и Канада, а актрисата неведнъж е подчертавала, че и двамата ценят спокойствието и уединението далеч от публичния шум.

Звездата от "Сексът и градът" Ким Катрал се омъжи тайно на 69 г. (СНИМКИ)

Ким Катрал и Ръсел Томас се запознават през 2016 г., когато той работи в BBC, а връзката им остава извън светлините на прожекторите до 2020 г., когато актрисата за първи път споменава публично партньора си. В последните месеци актрисата се завърна в центъра на вниманието заради кратката си, но широко обсъждана поява в продължението на „Сексът и градът“ – сериала „И просто ей така...“ преди финала му тази година.

Двойката не е коментирала официално церемонията, но близки до актрисата съобщават, че двамата са „изключително щастливи“ и планират да отпразнуват събитието в по-широк кръг след края на годината.


