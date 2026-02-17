Победителят в първия епизод на "Като две капки вода" е Виктор от "Пееш или лъжеш"

Започна най-новият сезон на хитовото музикално риалити "Като две капки вода". Това е сезонът "Слънце" - посветено на Крал Луи XVI - "Кралят Слънце", пише trafficnews.bg.

Кралицата на сезона е Азис, който се присъединява към журито от Веско Маринов, Хилда Казасян и Фънки.

В рамките на няколко седмици, 8 известни личности от страната ще се борят да победят - успявайки да пресъздадат едно към едно всички личности, паднали им се от бутона на късмета.

Но в първия епизод Алекс Раева, поп и рок певецът Борис Христов, актрисата Весела Балабанова, Иво Димчев, участникът от последния сезон на "Пееш или лъжеш" Виктор, попфолк певиците Емилия, Пламена Петрова и Симона имаха правото да изберат образа, който ще изпълняват.

Първият победител в риалити формата този сезон е Виктор - "талантът на сезона на "Пееш или лъжеш"", както го определи Димитър Рачков, който спечели сърцата на зрителите, конкурентите си, журито и менторите с песента "Purple Rain" на Принс. Той събра 101 точки.