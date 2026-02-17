Новини
Любопитно »
Победителят в първия епизод на "Като две капки вода" е Виктор от "Пееш или лъжеш"

17 Февруари, 2026 12:09 1 154 11

Кралицата на сезона е Азис

Победителят в първия епизод на "Като две капки вода" е Виктор от "Пееш или лъжеш"
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Започна най-новият сезон на хитовото музикално риалити "Като две капки вода". Това е сезонът "Слънце" - посветено на Крал Луи XVI - "Кралят Слънце", пише trafficnews.bg.

Кралицата на сезона е Азис, който се присъединява към журито от Веско Маринов, Хилда Казасян и Фънки.

В рамките на няколко седмици, 8 известни личности от страната ще се борят да победят - успявайки да пресъздадат едно към едно всички личности, паднали им се от бутона на късмета.

Но в първия епизод Алекс Раева, поп и рок певецът Борис Христов, актрисата Весела Балабанова, Иво Димчев, участникът от последния сезон на "Пееш или лъжеш" Виктор, попфолк певиците Емилия, Пламена Петрова и Симона имаха правото да изберат образа, който ще изпълняват.

Първият победител в риалити формата този сезон е Виктор - "талантът на сезона на "Пееш или лъжеш"", както го определи Димитър Рачков, който спечели сърцата на зрителите, конкурентите си, журито и менторите с песента "Purple Rain" на Принс. Той събра 101 точки.


  • 1 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    В 20 часа вместо Сънчо децата гледат Азис в рокля.

    Коментиран от #9

    12:10 17.02.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    23 2 Отговор
    Аман от джендърцигани

    12:22 17.02.2026

  • 3 Българин

    8 1 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    12:22 17.02.2026

  • 4 Исторически парк

    15 1 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!

    12:22 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 саксън

    14 0 Отговор
    Внелино, пак не си си написала домашното , Дънди с Цепелин къде го забрави?

    12:29 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пери

    4 6 Отговор
    Много нагласена изглеждаше победата му на Виктор.

    12:50 17.02.2026

  • 9 Ммм...даа

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И после, защо казват, че им е добре при добрите чичковци и немогат да ги разберат родителите.По всички телевизии се проповядва разюзден морал и падение! Ергените и ергенските си спретват интриги, менкат се, лъжат! Другите ръкопляскат на ,,различните", а децата си казват- ще се извися духовно като се подчинявам на безумията на ,,учителя"

    13:19 17.02.2026

  • 10 Един

    2 2 Отговор
    Азис се държи много професионално.Проблема са Рачков и фъфлещия Геро.Всичко трябва да е с мярка,а тука няма ,все пак и деца гледат.

    13:33 17.02.2026

  • 11 Промяна

    2 2 Отговор
    АМА ТЖВА Е ОТКРОВЕНА ППП ПППП ПО НОВА ТЕ.ЕВИЗИЯТА НА ШАРЛАТАНИТЕ Е ТАМ

    13:38 17.02.2026