Конспирация: Филм с Никълъс Кейдж предрича с плашещи подробности убийството на Чарли Кърк

26 Септември, 2025 12:31 907 4

Нова теория на конспирация връща погледа към филма "Змийски очи", в който политикът Чарлз Къркланд е застрелян във врата на 10 септември

Конспирация: Филм с Никълъс Кейдж предрича с плашещи подробности убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Убийството на консервативния активист Чарли Кърк и предполагаемият му убиец — 22-годишният Тайлър Робинсън — предизвикаха вълна от спекулации още от първия ден, а особено и през последните дни. Но никоя от теориите не звучи толкова странно и зловещо, колкото тази, която свързва случая с трилъра на Никълъс Кейдж от 1998 г. — "Snake Eyes" („Змийски очи“).

В последната седмица социалните мрежи избухнаха с постове, които сочат „поразителни съвпадения“ между героите, датите и мястото на действието във филма и реалното престъпление.

В основата на тази теория е сюжетът на "Змийски очи", режисиран от Брайън Де Палма. В лентата, държавният секретар по отбраната на САЩ — Чарлз Къркланд — е застрелян по време на боксов мач в Атлантик Сити. Интернет детективи не пропуснаха сходството с Чарлз Джеймс Кърк — пълното име на Чарли Кърк — и посочиха, че жертвата във филма е простреляна във врата, също като Кърк според полицейския доклад.

Това съвпадение даде тласък на спекулации за т.нар. „predictive programming“ — теория, че поп културата предсказва или програмира събития от бъдещето чрез на пръв поглед случайни съвпадения.

Още една връзка, която онлайн потребители смятат за съмнителна, е името на един от героите в "Змийски очи" — боксьорът Линкълн Тайлър, наречен "Тайлър Екзекутора", който "пада" точно когато започва стрелбата. Това име се припокрива с това на предполагаемия извършител — Тайлър Робинсън — и добавя още гориво в огъня на конспиративната теория. Допълнително съмнение внася и слогъна на филма "Вярвай на всичко, освен на очите си". Мнозина вече изпитват съмнения към официалната версия за убийството на Чарли Кърк и се опасяват, че то е част от много по-мащабна политическа схема.

Допълнително объркване предизвиква твърдението, че действието във филма се развива на 10 септември — същата дата, на която е убит Кърк в кампуса на Utah Valley University. Въпреки това, не съществува официален източник, който да потвърждава конкретна дата в сценария или продукцията.

Случаят добива още по-политически привкус заради участието на Доналд Тръмп в контекста. Част от "Змийски очи" е сниман в Trump Taj Mahal в Атлантик Сити — вече преобразуван в Hard Rock Hotel and Casino. Освен това, един от героите във филма, Гилбърт Пауъл, често е описван в кино описания като „бизнесмен подобен на Тръмп“. Връзката с реалността е още по-силна, предвид факта, че Чарли Кърк беше открит поддръжник на Тръмп и едно от главно действащите лица в кандидатпрезидентската му кампания.

Въпреки това, няма доказателства, че която и да е от тези прилики има отношение към реалното разследване на убийството, което се води от местните власти.

Филмът, написан от Дейвид Кьоп и режисиран от Брайън Де Палма, излиза през август 1998 г. и е типичен за стила на Де Палма — пълен с визуални трикове, политически интриги и морални дилеми. Никълъс Кейдж играе Рик Санторо — ексцентричен детектив от Атлантик Сити, който става неволен свидетел на политическо убийство.

С актьорски състав, включващ Гари Синиз, Карла Гуджино и Луис Гусман, и музика от японския композитор Рюичи Сакамото, продукцията впечатлява визуално, особено с емблематичната 13-минутна откриваща сцена, заснета с един единствен (почти незабележимо монтиран) кадър.

Любопитен факт: първоначално краят на филма е трябвало да включва огромно цунами, което залива казиното. Сцената е заснета, но впоследствие премахната, макар части от нея да остават в крайния монтаж. Това продължава да интригува кинофеновете и до днес.

Филмът постига около 104 милиона долара в световния боксофис, но получава смесени отзиви — хвален за стила си, но критикуван за сюжетните обрати.

Полицията в Юта продължава разследването на убийството на Чарли Кърк. Нито властите, нито представители на филмовата индустрия са коментирали предполагаемите прилики със "Змийски очи". Ала интернет вече има своята версия — че има нещо (по-)гнило в убийството на Кърк.

@youwontbelievemeofficial

In a 1998 movie snake eyes, a politician named Charlie Kirkland was shot in the neck on September 10th… how is this even possible

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya


