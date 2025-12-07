Деси Добрева събира над 500 изпълнители на грандиозния концерт „Гиздава“

Днес, 7 декември, в зала 1 на НДК ще се проведе мащабният концерт „Гиздава“, в който ще участват над 500 изпълнители, съобщават организаторите. Специални гости на събитието ще бъдат Любо Киров и ДесиСлава, а за първи път след 21 години Деси Добрева ще излезе на сцена заедно със своята колежка и приятелка от „Шоуто на Слави“ – Алекс Раева, като двете са подготвили специална изненада за публиката, предава БТА.

На сцената ще се представят също „Лудо младо бенд“, Представителният гвардейски духов оркестър, Детският хор на БНР, Хорът на софийските момчета, Народният хор „Жарава“ и много други. Представители на различни спортове и изкуства ще застанат редом с големите звезди на България, под вълшебната сценография на легендата Нешка Робева.

Концерт с мисия

Организаторите подчертават, че „Гиздава“ е не просто концерт, а социална инициатива. Всички събрани средства ще бъдат насочени към подкрепа на млади български таланти – клубове, състави и индивидуални деца, които развиват умения в областта на изкуствата и спорта.

Средствата ще бъдат използвани за:

стипендии за деца в неравностойно положение;

закупуване на музикални инструменти и спортни екипи;

ремонт и подобряване на условия за тренировки и репетиции;

заплащане на такси за участие в национални и международни форуми.

„Това е най-мащабната социална инициатива от този вид досега. Тя предлага не само финансова помощ, но и реална възможност талантливите деца да се изявят на голяма сцена пред хилядна публика“, отбелязват организаторите.

Национално турне и социална подкрепа

Концертите на Деси Добрева в Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив, Русе и София включват над 2000 деца – участници от цялата страна от различни сфери на изкуството и спорта, включително деца в неравностойно положение, малцинства и социални институции, както и деца с физически или умствени увреждания. Общият брой места за ползватели на социални услуги надхвърля 3000.

Финалното шоу в София

Спектакълът в НДК е заключителният концерт от националното благотворително турне. На сцената ще звучат емблематични български песни като:

„Петко льо, капитане“

„Назад, назад, моме Калино“

„Лудо младо“

„Облаче ле, бяло“

Музикални картини с художествена гимнастика, въздушна и земна акробатика, мажоретен спорт, фолклорни и жанрови танци, певци и инструменталисти ще представят историята на българския дух, сила и традиции, обединени на една сцена.