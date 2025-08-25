Клаудия Шифър на 55 г.: от супермодел до модна икона

Новини
Днес, 25 август, Клаудия Шифър – една от най-ярките икони на модата от 90‑те – отбелязва своя 55-годишен юбилей. Вижте любопитни подробности от живота на модела:

Ранните години и пробивът

Родена е през 1970 г. в Райнберг, Германия, и първоначално мечтае да стане адвокат, но съдбата ѝ се преобръща, след като на 17 г. е открита в дискотека от агент на Metropolitan Models, което бележи началото на кариерата ѝ.

През 1989 г. става лице на Guess, а година по-късно дебютира като модел на Chanel под ръководството на Карл Лагерфелд.

Постижения в модата

Снимана е на повече от 1000 корици на списания като Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Time и др., и държи световен рекорд в Guinness за най-много корици.


Подписва договор с Revlon, който я превръща в най-добре платения модел на времето.

Последните ѝ модни проекти включват кампании за Balenciaga, Versace и Chloé през 2025 г.

Участва в последната рекламна кампания на Versace, подготвяна от Донатела Версаче, заедно с други супермодели като Кейт Мос.

Личен живот

Известна е със социалната си ангажираност – от 2006 г. е Goodwill Ambassador на UNICEF (Великобритания), а преди това е подкрепяла кампании като "Make Poverty History".

От 2002 г. е омъжена за режисьора и сценарист Матю Вон, с когото живее във внушително имение в Съфолк и има три деца: Каспър (род. 2003), Клементине (2004) и Козима (2010).

Наскоро стана част от групата собственици на футболен клуб Brentford, подкрепяйки интереса на съпруга си в спорта.


На 55 г. Клаудия Шифър наследява ролята на модна легенда с впечатляваща кариера и социална активност.


