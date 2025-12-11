Шер ще се омъжва 50 години след предишния си брак

Американската певица Шер, близо 50 години след предишния си брак, се готви да се омъжи за 39-годишния си приятел Александър Едуардс, съобщава таблоида Page Six. Американската легенда ще навърши 80 години през май 2026 г.

Разликата във възрастта на двойката е 40 години. Певицата сподели, че това не я притеснява и смята предстоящия си 80-ти рожден ден за идеалния момент да се омъжи.

По време на скорошна поява в CBS Mornings, Шер отхвърли критиките относно разликата във възрастта между нея и приятеля ѝ.

„Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние просто си прекарваме страхотно“, коментира тя. Тя също така каза, че възрастта няма значение за Едуардс, който отбелязва „младежкия дух“ на приятелката си.

Романсът на двойката започна през ноември 2022 г., когато бяха забелязани да се държат за ръце в Лос Анджелис. Шер и Едуардс дебютираха на червения килим с публична поява на модното ревю на Versace есен/зима 2023 през март 2023 г.

Шер е била омъжена два пъти. Първият ѝ съпруг е музикалният продуцент Сони Боно, с когото тя участва в музикалното дуо „Сони и Шер“. Двойката се жени през 1964 г. и остава заедно 11 години. Веднага след раздялата си певицата се омъжва за музиканта Грег Олман, член на Allman Brothers Band. Знаменитостите обаче се разделят през 1979 г. Тя има връзки още с Вал Килмър, Джийн Симънс и Том Круз.