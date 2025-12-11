Новини
Любопитно »
Шер ще се омъжва 50 години след предишния си брак

Шер ще се омъжва 50 години след предишния си брак

11 Декември, 2025 09:40 831 5

  • шер-
  • брак-
  • александър едуардс

Американската легенда ще навърши 80 години през май 2026 г.

Шер ще се омъжва 50 години след предишния си брак - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица Шер, близо 50 години след предишния си брак, се готви да се омъжи за 39-годишния си приятел Александър Едуардс, съобщава таблоида Page Six. Американската легенда ще навърши 80 години през май 2026 г.

Разликата във възрастта на двойката е 40 години. Певицата сподели, че това не я притеснява и смята предстоящия си 80-ти рожден ден за идеалния момент да се омъжи.

По време на скорошна поява в CBS Mornings, Шер отхвърли критиките относно разликата във възрастта между нея и приятеля ѝ.

„Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние просто си прекарваме страхотно“, коментира тя. Тя също така каза, че възрастта няма значение за Едуардс, който отбелязва „младежкия дух“ на приятелката си.

Романсът на двойката започна през ноември 2022 г., когато бяха забелязани да се държат за ръце в Лос Анджелис. Шер и Едуардс дебютираха на червения килим с публична поява на модното ревю на Versace есен/зима 2023 през март 2023 г.

View this post on Instagram

A post shared by K. Joy Daily™️ Jackson (@joydaily)


Шер е била омъжена два пъти. Първият ѝ съпруг е музикалният продуцент Сони Боно, с когото тя участва в музикалното дуо „Сони и Шер“. Двойката се жени през 1964 г. и остава заедно 11 години. Веднага след раздялата си певицата се омъжва за музиканта Грег Олман, член на Allman Brothers Band. Знаменитостите обаче се разделят през 1979 г. Тя има връзки още с Вал Килмър, Джийн Симънс и Том Круз.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    5 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #4

    09:44 11.12.2025

  • 2 Арменската шашшарма Шер

    9 1 Отговор
    Тази новина за поразиите от старческата деменция озари деня ми.

    09:44 11.12.2025

  • 3 Пич

    5 3 Отговор
    Така се прави !!! Има си пари , угажда си ! И това са най правилно похарчените пари когато вече чакаш на спирката !!!

    09:46 11.12.2025

  • 4 Надарен батко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Така ще ти отвея прашките , че и на тебе ще ти се прижени !

    09:48 11.12.2025

  • 5 Да са живи и здрави младите

    0 0 Отговор
    Завалийката, не може да угаси този пожар и с пожарникарски маркуч.

    11:01 11.12.2025