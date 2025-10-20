Актрисата Ванеса Кърби стана майка за пръв път (СНИМКИ)

Британската актриса Ванеса Кърби и годеникът ѝ Пол Рабил посрещнаха първото си дете.

37-годишната актриса, известна с ролята си на принцеса Маргарет в сериала за британското кралско семейство "Короната", и 39-годишният Рабил, който днес се занимава със спортен мениджмънт, споделиха новината през уикенда чрез публикация в Instagram профила на Рабил. Двамата показаха кратък, интимен поглед към първите си дни като родители.

„Разбирам, че да станеш родител едновременно те забавя и те събужда за света. Изключително съм благодарен, че всички сме здрави, че мога да се събуждам всяка сутрин с огромната любов на майката, и че вече те имаме в живота си,“ написа Рабил. Той добави и шеговит коментар, свързан с кариерата му: „Първият ти стик за лакрос ще съхрани много истории и благословии – и вероятно няколко счупени прозореца. Топките са разрешени вкъщи.“

Двойката не е разкрила името или пола на бебето, като предпочита да запази началото на този семеен етап в личен план.

Ванеса Кърби обяви бременността си през юни по време на премиерата на филма "Фантастичната четворка" в Мексико Сити. Тя се появи на червения килим с блестяща рокля в синьо и зелено, с прибрана коса и семпъл грим, нежно подчертавайки наедрялото си коремче.

По-късно актрисата сподели снимки от събитието в социалните мрежи с послание към феновете: „Мексико, благодарим ти! Беше невероятно преживяване. Научих толкова много от Сю Сторм за това какво е да си майка за първи път – както във филма, така и в живота.“

Публикацията ѝ предизвика вълна от поздравления от фенове по целия свят, които я определиха като „майка – буквално и преносно“ и изразиха възхищение от бъдещата ѝ роля като родител.

Кърби и Рабил обявиха годежа си през 2024 г., след като започнаха връзката си две години по-рано. През ноември 2023 г. те потвърдиха официално отношенията си с обща снимка в Instagram, към която Рабил написа: „От първата ни среща в Де Мойн, през всички пътувания по света и обратно – животът е по-смислен, по-красив и по-пълен, когато съм с теб.“