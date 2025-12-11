Новини
Любопитно »
Агресивен рак на мозъка погуби британската писателка Софи Кинсела

Агресивен рак на мозъка погуби британската писателка Софи Кинсела

11 Декември, 2025 14:14 497 1

  • софи кинсела-
  • писателка-
  • почина-
  • рак на мозъка

През април 2024 г. Софи Кинсела разказа открито за дългогодишната си битка с рак на мозъка

Агресивен рак на мозъка погуби британската писателка Софи Кинсела - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската писателка Софи Кинсела почина на 55-годишна възраст. Семейството ѝ съобщи новината в Instagram.

Агресивен рак на мозъка погуби британската писателка Софи Кинсела

„Тя почина спокойно. Последните ѝ дни бяха изпълнени с нещата, които наистина обичаше: семейство, музика, топлина, Коледа и радост. Не можем да си представим какъв би бил животът ѝ без нейното излъчване и любов към живота. Въпреки болестта си, която тя понасяше с невероятна смелост, Софи се смяташе за наистина щастлива да има такова прекрасно семейство и приятели и да се радва на изключителен успех като писателка“, съобщи семейството ѝ.

През април 2024 г. Софи Кинсела разказа открито за дългогодишната си битка с рак на мозъка.

Според Кинсела, лекарите са ѝ поставили диагноза глиобластом през 2022 г. Този вид злокачествен тумор е силно агресивен. Туморът се характеризира с бърз и агресивен растеж в мозъка.

Писателката призна, че е пазила болестта си в тайна, защото е искала децата ѝ да имат възможност да я чуят и приемат ситуацията без никаква външна намеса.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пришълецът

    0 0 Отговор
    Затова не само омарите и раците, но дори и скаридите трябва да бъдат добре сварени преди консумация. Иначе стават агресивни и изяждат вътрешните органи.

    14:29 11.12.2025