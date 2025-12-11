Агресивен рак на мозъка погуби британската писателка Софи Кинсела

Британската писателка Софи Кинсела почина на 55-годишна възраст. Семейството ѝ съобщи новината в Instagram.

„Тя почина спокойно. Последните ѝ дни бяха изпълнени с нещата, които наистина обичаше: семейство, музика, топлина, Коледа и радост. Не можем да си представим какъв би бил животът ѝ без нейното излъчване и любов към живота. Въпреки болестта си, която тя понасяше с невероятна смелост, Софи се смяташе за наистина щастлива да има такова прекрасно семейство и приятели и да се радва на изключителен успех като писателка“, съобщи семейството ѝ.

През април 2024 г. Софи Кинсела разказа открито за дългогодишната си битка с рак на мозъка.

Според Кинсела, лекарите са ѝ поставили диагноза глиобластом през 2022 г. Този вид злокачествен тумор е силно агресивен. Туморът се характеризира с бърз и агресивен растеж в мозъка.

Писателката призна, че е пазила болестта си в тайна, защото е искала децата ѝ да имат възможност да я чуят и приемат ситуацията без никаква външна намеса.