Съпругата на Мадуро - Силия Флорес, е "първият боец" на венецуелския социализъм

Рано в събота, заедно с венецуелския президент Николас Мадуро, беше заловена и съпругата му и висш съветник Силия Флорес. Двамата бяха изведени от спалнята им от американски войски. Двойката бързо беше изведена и от страната, за да бъде съдена по обвинения в трафик на наркотици от САЩ.

„Силита“, както я нарича Мадуро, е била първа дама повече от десетилетие - въпреки че в официалния жаргон на социалистическото движение, известно като Чавизъм, тя е наричана „първи боец“. Тя е партньор на Мадуро над 30 години, през което време е изградила собствен политически капитал и е смятана за една от най-влиятелните жени във Венецуела.

Силия Флорес, родена през 1956 г. в град Тинакийо в централна Венецуела, е израснала в работнически квартали в западен Каракас. Тя се запознава с Мадуро, който често подчертава скромния си произход, в ранните дни на движението Чависта.

Адвокат, специализиран в трудово и наказателно право, тя е предоставяла правна помощ на Уго Чавес, съименника на движението, и на други военни офицери, заловени след опит за сваляне на тогавашния президент Карлос Андрес Перес през 1992 г.

Мадуро, от своя страна, също е водил кампания за освобождаването на Чавес и е бил в екипа за сигурност на тогавашния подполковник, пише CNN.

„По време на борбата за освобождаването на Чавес, ние участвахме в улични дейности. Винаги си спомням среща в Катия и когато един млад мъж поиска да говори, той проговори, а аз просто го гледах. Казах: „Колко интелигентно“, спомня си Флорес през ноември 2023 г., когато се излъчва първия епизод на подкаста на Мадуро.

Оттогава те остават неразделни, но Флорес е изградила свой собствен политически път. Тя е избрана за първия си мандат като член на Националното събрание през 2000 г., годината след като Чавес е избран за президент. Тя отново печели място през 2005 г., а година по-късно става първата жена, председателстваща парламента, наследявайки Мадуро, който става външен министър на Чавес.

По време на мандата си тя забранява на журналисти да влизат в законодателната зала. Критикувана е и за наемането на десетки роднини като служители в Конгреса. В интервю за испанския вестник La Vanguardia тя отговаря, че жалбата никога не е била официално подадена и че това е кампания за очерняне, но потвърждава назначаването: „Да, членовете на семейството ми бяха наети въз основа на собствените им заслуги; гордея се с тях и ще защитавам работата им, когато е необходимо.“

Твърд защитник на Чавес

Между 2009 и 2011 г. тя е била и втори вицепрезидент на Обединената социалистическа партия на Венецуела, тогава ръководена от Чавес, който през 2012 г. назначава Флорес за главен прокурор.

Заедно с Мадуро, който вече е бил вицепрезидент, тя посещава Чавес в Куба, където той се лекува от рак през последните месеци от живота си. Профилът ѝ в Twitter, когато го е създала през 2015 г., е гласял „Дъщеря на Чавес“, въпреки че няколко години по-късно го е променила на „Чависта“.

Флорес и Мадуро, които се запознават, след като Чавес се предава след неуспешния му опит за преврат през 1992 г., се женят през юли 2013 г., след две десетилетия заедно и малко след победата на Мадуро на президентските избори срещу тогавашния кандидат на опозицията Енрике Каприлес.

„Тя има значителен политически опит. Когато става първа дама, отстъпва на заден план. Но за мнозина тя е силата зад трона или висш съветник“, каза пред CNN Кармен Артеага, доктор по политически науки и доцент в университета Симон Боливар. „Когато се ожениха, тя значително понижи профила си. Тя почти не прави публични изявления, не се състезава за внимание, прави крачка назад“, добави тя.

Според Артеага подкрепата и съветите на Флорес биха били от основно значение през онези години, когато чавизмът преживява вътрешни спорове относно наследяването на Чавес. Мадуро, помазан от тогавашния президент, все още консолидира лидерството си над други видни фигури.

В този кръг малко жени са заемали високопоставени позиции. За Артеага „нямаше съмнение“, че Флорес е най-влиятелната жена в страната, поне докато чавизмът остава на власт.

Упражняване на власт зад кулисите

Политологът Естефания Рейес каза пред CNN, че е трудно да се определи количествено нейната власт, защото тя я упражнява „зад кулисите“ и тя не е институционализирана. „Опасно е да не се разбира динамиката на вземането на решения, защото това затруднява осигуряването на отчетност и прозрачност по отношение на влиянието“, каза тя. Ако някога е имало двойно ръководство, то никога не е било формализирано, за разлика от Никарагуа между президента Даниел Ортега и съпругата му, вицепрезидентката Росарио Мурийо.

Рейес също така посочи, че Флорес се е появявала през последните години в поддържаща роля като майчина фигура, стремейки се да се свърже повече с обществеността, отколкото като фигура в електоралната конкуренция.

В продължение на години позицията на първа дама не се използваше във Венецуела, тъй като Чавес се беше развел. Когато Мадуро пое властта, той кръсти Флорес „първи боец“, твърдейки, че „първа дама“ е „аристократична концепция“.

В тази връзка Рейес отбеляза, че въпреки неформалната промяна на титлата, позицията продължава да се свързва, както и в други страни, с каузи като защитата на децата и ръководството на благотворителни организации.

Политологът Настася Рохас, професор по правата на човека в университета Хавериана в Колумбия, се съгласи. „Това, което сега тя проектира, е човек, който е партньор на президента, който го придружава. „През последните години те напълно промениха профила ѝ“, каза тя пред CNN.

Племенници, осъдени в САЩ

С по-малко изяви след като правителството на Мадуро започна да действа, Флорес участваше само в едно от многобройните радиопредавания, водени от фигури от управляващата партия, озаглавена „Със Силия в семейството“.

Но името ѝ се завърна в заглавията през 2015 г., когато двама от племенниците ѝ бяха арестувани по обвинения в трафик на наркотици от тайни агенти на Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) в Хаити. Флорес нарече инцидента отвличане, но и двамата бяха съдени и осъдени в Ню Йорк на 18 години затвор за заговор за внос на кокаин в САЩ. През 2022 г. те бяха освободени при размяна на затворници между Каракас и Вашингтон.

Тя беше санкционирана и през 2018 г. от канадските власти, заедно с 13 други служители, ден след като Организацията на американските държави съобщи, че правителството на Мадуро е извършило престъпления срещу човечеството.

Няколко месеца по-късно Министерството на финансите на САЩ добави свои собствени санкции, обяснявайки в прессъобщение, че Мадуро „разчита на вътрешния си кръг, за да остане на власт“. В отговор Мадуро заяви: „Ако искате да ме нападнете, нападнете ме. Не се забърквайте със Силия. Не се забърквайте със семейството. Не бъдете страхливци. Единственото ѝ престъпление е, че е моя жена.“

По това време Флорес се е завърнала в Законодателния дворец, след като е избрана през 2017 г. в Учредителното събрание, а през 2021 г. за депутат в Националното събрание, позиция, която е заемала и по време на залавянето си.

По време на президентската кампания през 2024 г., която доведе до оспорваното преизбиране на Мадуро, Флорес придружи съпруга си на няколко събития, дори танцува с него на сцената.