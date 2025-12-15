Рецепта на деня: Крем супа от броколи и картофи

Необходими продукти:
- картофи - 2 големи;
- лук - 1 глава;
- моркови - 1 голям;
- броколи - 1 глава;
- олио - 3 с.л.;
- готварска сметана - 4 с.л.;
- лимони - 1/2 бр.;
- сол - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- крутони.
Начин на приготвяне:
В тенджера с олиото се задушават за няколко минути нарязаните на ситно моркови и лук. Прибавят се нарязаните на кубчета картофи и се слага около 750 мл вода и се оставя да поври 20-25 минути.
От главата броколи се отрязват розичките и се слагат в тенджерата с още вода. Водата е на око, а и според предпочитанията на всеки за това колко гъста предпочита крем супата си. Оставя се да ври още 10 минути.
Тенджерата се сваля от котлона, за да поизстине. Сместа се пасира в блендер или с пасатор. Добавят се солта и черния пипер на вкус, както и 4-те лъжици сметана и се връща на котлона за 5 минути.
След като се сервира крем супата от броколи в купичка, се изстисква резен лимон и се добавят отгоре крутони, пише gotvach.bg.
1 Хасковски каунь
10:12 15.12.2025
3 Борш
10:27 15.12.2025
4 в мрежите ядат някакви зеленилки и с
10:28 15.12.2025
5 Пич
10:31 15.12.2025
6 Идън
Коментиран от #7
10:40 15.12.2025
7 Хахаха
До коментар #6 от "Идън":Хахаха..... Вие изненадвате с чувство за хумор. Възприемах ви като много сериозна...
10:44 15.12.2025