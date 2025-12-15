Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Крем супа от броколи и картофи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Крем супа от броколи и картофи

15 Декември, 2025 10:05 526 7

  • крем супа-
  • броколи-
  • картофи-
  • какво да сготвя

Топла супа, която ще се хареса дори и на най-капризните деца

Рецепта на деня: Крем супа от броколи и картофи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 2 големи;
  • лук - 1 глава;
  • моркови - 1 голям;
  • броколи - 1 глава;
  • олио - 3 с.л.;
  • готварска сметана - 4 с.л.;
  • лимони - 1/2 бр.;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • крутони.

Начин на приготвяне:

В тенджера с олиото се задушават за няколко минути нарязаните на ситно моркови и лук. Прибавят се нарязаните на кубчета картофи и се слага около 750 мл вода и се оставя да поври 20-25 минути.

От главата броколи се отрязват розичките и се слагат в тенджерата с още вода. Водата е на око, а и според предпочитанията на всеки за това колко гъста предпочита крем супата си. Оставя се да ври още 10 минути.

Тенджерата се сваля от котлона, за да поизстине. Сместа се пасира в блендер или с пасатор. Добавят се солта и черния пипер на вкус, както и 4-те лъжици сметана и се връща на котлона за 5 минути.

След като се сервира крем супата от броколи в купичка, се изстисква резен лимон и се добавят отгоре крутони, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Страшно обичам крем суи. Тук с една забележка . масло, масло и пак масло.

    10:12 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Борш

    0 0 Отговор
    На зелен хайвер прилича това. И то постен.

    10:27 15.12.2025

  • 4 в мрежите ядат някакви зеленилки и с

    0 0 Отговор
    кремове, ососяване . 1 звезда мишелин или 2 . в средата на голяма паница по малко . с други на масата алкохол и хлебчета . крем . ядеш и след 20 минути пак си гладен . за охранването е важно калории и възраст на ядящия . нещо като при котките . ядене и спане . но и мисъл за килограмите . това не е родна кухня . крем супите у нас са от моркови , картофи . не са много за диабетни , затлъстели , за над 60 годишни или за често хранене с тях . резултата е в статистиката . 2 от 5 е добра оценка за супа с брокол . да е топла в студа . може за бездомни и бедни . хем евтино .

    10:28 15.12.2025

  • 5 Пич

    2 0 Отговор
    Това е вариант по некадърен от заводски стол! Крем супа се прави като шкембе чорба - с прясно мляко , а не вода ! Както казва ком.1 - много масло. И след пласирането се прецежда през ситен гевгир , които да отстрани всички зеленчукови чекури , който ще съсипят фината текстура.

    10:31 15.12.2025

  • 6 Идън

    1 0 Отговор
    Емайлът на тази купа също е изяден и даже ръбът е ръждясал.Това означава,че този чиреп е вреден и по двете причини- заедно със супата се поглъща емайл и ръжда. Добавяме и микробите от тези дъски с незнайна възраст...Липсват само две -три лазещи хлебарки...

    Коментиран от #7

    10:40 15.12.2025

  • 7 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идън":

    Хахаха..... Вие изненадвате с чувство за хумор. Възприемах ви като много сериозна...

    10:44 15.12.2025