Рецепта на деня: Крем супа от броколи и картофи

Необходими продукти:

картофи - 2 големи;

лук - 1 глава;

моркови - 1 голям;

броколи - 1 глава;

олио - 3 с.л.;

готварска сметана - 4 с.л.;

лимони - 1/2 бр.;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус;

крутони.

Начин на приготвяне:

В тенджера с олиото се задушават за няколко минути нарязаните на ситно моркови и лук. Прибавят се нарязаните на кубчета картофи и се слага около 750 мл вода и се оставя да поври 20-25 минути.

От главата броколи се отрязват розичките и се слагат в тенджерата с още вода. Водата е на око, а и според предпочитанията на всеки за това колко гъста предпочита крем супата си. Оставя се да ври още 10 минути.

Тенджерата се сваля от котлона, за да поизстине. Сместа се пасира в блендер или с пасатор. Добавят се солта и черния пипер на вкус, както и 4-те лъжици сметана и се връща на котлона за 5 минути.

След като се сервира крем супата от броколи в купичка, се изстисква резен лимон и се добавят отгоре крутони, пише gotvach.bg.