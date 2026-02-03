Новини
Любопитно »
Доналд Тръмп заплаши водещия на наградите "Грами" Тревър Ноа

Доналд Тръмп заплаши водещия на наградите "Грами" Тревър Ноа

3 Февруари, 2026 08:10 756 7

  • доналд тръмп-
  • тревър ноа-
  • заплаши-
  • епстийн-
  • грами

Заради намек, който той направи за случая "Епстийн"

Доналд Тръмп заплаши водещия на наградите "Грами" Тревър Ноа - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", където неговата миграционна политика беше подложена на остра критика, заради намек, който той направи за случая "Епстийн", предаде Франс прес, цитирана от marica.bg.

Водещият Тревър Ноа "заяви неправилно за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!", написа президентът в социалната мрежа Truth Social веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения", заяви Доналд Тръмп.

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари", заплаши той.

"Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!", добавя Тръмп в заключение.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията "Песен на годината", отбелязва АФП. "Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска - почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Ноа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Кой върши такива безобразия !!! Веднага на Тръмп да се даде Грами за солов изпълнител , Грами за цялостното творчество , и Грами за най добра група - с Ванс и останалия оркестър !!!

    08:12 03.02.2026

  • 2 честен ционист

    2 6 Отговор
    Списъка Магнитски = списъка Епстийн. Плащаш ако не искаш да лъснеш с минимис гащи.

    08:16 03.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Ще получи квартира в Гуантанамо.

    08:17 03.02.2026

  • 4 надарена кака

    0 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #5

    08:25 03.02.2026

  • 5 надарен батко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Аз на главата ти ша ги тура.

    08:25 03.02.2026

  • 6 покруса

    2 0 Отговор
    Тръмпецът се забавлява и с други нещица-данъци,вдигане на лихвени проценти,закани за войни и тъй нататък.Забавлява се,а другите страни страдат.

    08:27 03.02.2026

  • 7 Тити

    0 0 Отговор
    Явно на рижавото куку не ми харесва истината.

    08:35 03.02.2026