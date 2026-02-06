Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джефри Епстийн е запознал Доналд Тръмп и Мелания?

6 Февруари, 2026 12:58 2 033 30

Асистентка на финансиста твърди, че именно той стои зад брака на президентската двойка

Джефри Епстийн е запознал Доналд Тръмп и Мелания? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Разсекретени документи, свързани с разследванията срещу Джефри Епстийн поставят под въпрос официалната версия за запознанството между Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп.

Според редактиран документ, включен в последната партида от три милиона и половина страници, известни като „досиетата Епстийн“, бивша асистентка на финансиста е заявила пред ФБР под заплаха от обвинение в лъжесвидетелстване, че именно Джефри Епстийн е запознал Доналд Тръмп с Мелания. Изявлението е направено през юли 2019 г., три дни след ареста на Епстийн по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Жената, чието име не се посочва в документа, е описана като бивш модел, работила като лична асистентка на Епстийн в периода 2005–2006 г. По собствените ѝ думи тя е пътувала с него в продължение на около година, като последната ѝ задача е било пътуване до Париж през 2006 г. Част от показанията ѝ са заличени, но в документа ясно се чете твърдението: „Епстийн запозна Мелания Тръмп с Доналд Тръмп“.

Това твърдение директно противоречи както на публичните разкази на Доналд Тръмп, така и на версията, изложена от самата Мелания Тръмп в мемоарната ѝ книга със заглавие Melania, публикувана през 2024 г. В нея тя описва първата си среща с бъдещия си съпруг през 1998 г. на парти в нюйоркския Kit Kat Club, където Тръмп лично се е представил. „Здравейте, аз съм Доналд Тръмп“, цитира тя думите му, като отбелязва, че е знаела единствено, че той е бизнесмен или публична фигура.

От години широко разпространената версия гласи, че Мелания е била запозната с Доналд Тръмп от своя тогавашен агент Паоло Замполи, който е организирал въпросното парти. Замполи, дългогодишна фигура в модните среди на Ню Йорк, по-късно беше назначен от Тръмп за специален пратеник на САЩ за глобални партньорства.

Новият документ обаче хвърля сянка върху тази версия и възражда споровете около социалния кръг на Джефри Епстийн и контактите му с влиятелни личности от политиката, бизнеса и светските среди. През последните години множество свидетелства и съдебни материали показаха, че Епстийн е поддържал активни връзки с фигури от най-високите етажи на властта, като често е преувеличавал или манипулирал близостта си с тях.

Темата беше допълнително разпалена през 2024 г., когато биографът Майкъл Улф заяви, че Мелания Тръмп е била „дълбоко ангажирана“ в социалния кръг на Епстийн. Това доведе до публична заплаха от страна на първата дама за съдебен иск за 1 млрд. долара срещу автора. В отговор Улф заведе дело, позовавайки се на законите за защита на свободата на словото и обвинявайки Мелания в опит да го сплаши и заглуши. Делото продължава, като защитата на Мелания настоява за прекратяването му по процедурни причини.

Макар документите да не съдържат преки доказателства за неправомерни действия от страна на Доналд или Мелания Тръмп, новото твърдение подчертава колко противоречиви остават разказите около ролята на Джефри Епстийн в запознанствата и отношенията на част от най-известните хора в света. Анализът на разсекретените материали продължава, а всяка нова публикация допринася за нарастващия обществен и медиен натиск за яснота около влиянието и мрежите на покойния финансист.


  • 1 Пич

    18 7 Отговор
    Прогнилият запад се тресе от скандали, пропаднали извратеняци гледат към Русия, но - нищо не могат да кажат!!!

    Коментиран от #7

    13:00 06.02.2026

  • 2 китайски балон

    22 4 Отговор
    Звучи логично! БайДончо обаче вече е заличил всички следи, каквото и да са то и затова толкова забавиха и редактираха тия документи?

    13:02 06.02.2026

  • 3 те още

    20 2 Отговор
    малко и баджанаци ще излезнат!

    13:04 06.02.2026

  • 4 пешо

    25 2 Отговор
    колко ли са ползвали услугите мелания преди дончо

    13:06 06.02.2026

  • 5 БАДЖАНАКА

    12 2 Отговор
    БРАВО , А ТО ДО ТУК САМО ГАДОРИИ.НАЙ-ПОСЛЕ СВАТБА И НАСЛЕДНИК ОТ НЕЯ

    13:06 06.02.2026

  • 9 Георги

    25 2 Отговор
    може би затова Мелания е толкова загрижена за украинските сирачета - иска да им помогне да срещнат богат американец, като нея.

    13:11 06.02.2026

  • 10 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Почти сигурен съм, че на иврит е ЕПЩАЙН

    Коментиран от #24

    13:12 06.02.2026

  • 11 ЗОРО

    17 2 Отговор
    Епстийн е консумирал и обучил добре Мелания, после я е предал на Тръмпича научена и обучена!

    13:12 06.02.2026

  • 12 Соваж бейби

    13 2 Отговор
    Кое е шокиращо ?90 на 100 % от жените на богатите и известни актриси са момичетата на Хю Хефнър и другите 10 процента излиза са на Епстийн.Явно не е била обслужвала много мъже или направо е попаднала първо на Тръмп и си я запазил за себе си.Вчера даваха репортаж разследване и интервю с фр.манекенка разследват и един тука който селекционира и избира манекенки пратена в Ню Йорк уж по работа с реклами едно в друго, настанили я в Манхатаън лукс апартамент и дошъл Епстийн поискал масаж пича ,момичето е отказало и веднага я преместили дори дошли и помогнали с багажа и я изхвърлили като куче в Бронкс в мизерна квартира.

    13:13 06.02.2026

  • 13 хехе

    14 2 Отговор
    разораната целина после по-лесно се обработва.

    13:14 06.02.2026

  • 14 Ха ха ха

    17 2 Отговор
    Толкова логично и предвидимо!

    13:18 06.02.2026

  • 15 чичо Джеф

    14 2 Отговор
    Беше от редките случаи, в който клиентът да остане очарован от стоката.

    13:20 06.02.2026

  • 16 сигурно

    17 2 Отговор
    Значи и тя е била ескорт !

    13:22 06.02.2026

  • 17 Кой какъв е

    13 2 Отговор
    Дали фактът за запознанството е включен във филмчето на мадам?

    Коментиран от #20

    13:28 06.02.2026

  • 18 Мнооого

    13 2 Отговор
    отдавна се знае за моделката от Ново место , моделстването ѝ в Италия , трамплин към Америка .

    13:30 06.02.2026

  • 19 Пилон

    9 2 Отговор
    А Кирирл Домусчиев се е запознал с втората му съпруга директно на пилона.

    13:34 06.02.2026

  • 20 Явно не е включен

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кой какъв е":

    предвид мижави интерес към филма за елитната труженичка в Белия дом

    13:37 06.02.2026

  • 21 Сгодихме се Сгодихме се

    5 2 Отговор
    Банкер Модел Банкер Модел

    14:06 06.02.2026

  • 22 Сър Стенли Ройс

    2 2 Отговор
    Въййй и ква излиза тя ?

    14:12 06.02.2026

  • 23 Тома

    4 2 Отговор
    Също така и мис бикини с бати бойко тиквата

    14:31 06.02.2026

  • 25 Кумеца Дефри

    3 1 Отговор
    Няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве е казал Христос.Това е класическия , обичаен начин един модел от Словения да се ожени за богат, дърт перверзник от Америка, а после да издърпа и сестра си в страната на неограничените разврати.

    Коментиран от #29

    16:01 06.02.2026

  • 26 Ицо Багера

    5 1 Отговор
    Най - вероятно Мелания е била част от ескорта от модели наети от източно евпропейските страни по подобен начин на Ивет Фешън. Вселдствие е видяла чичко паричко и айдеее.
    Тази е била ескорт при Епстийн.

    16:08 06.02.2026

  • 27 Дика

    3 1 Отговор
    А добър ден.

    16:36 06.02.2026

  • 28 Гошо

    1 0 Отговор
    К.рвето Мелания му е бутнало именно докато са били на самолета на Епстийн и това е факт. Тръмп обаче със сигурност е не само любител на женско, а и същият извратеняк като Епстийн и също е спал с непълнолетни и малолетни. Епстийн твърди, че Тръмпи му е бил най-добрият приятел така че единият да е бил такъв,а другият не ми изглежда малко вероятно...

    17:57 06.02.2026

  • 29 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кумеца Дефри":

    Не е бил дърт тогава Тръмп, пич - май е бил на 48 или 49 години.

    17:58 06.02.2026

  • 30 калеко дАлеко

    1 0 Отговор
    Нищо скрито няма на този свят.

    18:27 06.02.2026