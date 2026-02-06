Джефри Епстийн е запознал Доналд Тръмп и Мелания?

Разсекретени документи, свързани с разследванията срещу Джефри Епстийн поставят под въпрос официалната версия за запознанството между Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп.

Според редактиран документ, включен в последната партида от три милиона и половина страници, известни като „досиетата Епстийн“, бивша асистентка на финансиста е заявила пред ФБР под заплаха от обвинение в лъжесвидетелстване, че именно Джефри Епстийн е запознал Доналд Тръмп с Мелания. Изявлението е направено през юли 2019 г., три дни след ареста на Епстийн по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Жената, чието име не се посочва в документа, е описана като бивш модел, работила като лична асистентка на Епстийн в периода 2005–2006 г. По собствените ѝ думи тя е пътувала с него в продължение на около година, като последната ѝ задача е било пътуване до Париж през 2006 г. Част от показанията ѝ са заличени, но в документа ясно се чете твърдението: „Епстийн запозна Мелания Тръмп с Доналд Тръмп“.

Това твърдение директно противоречи както на публичните разкази на Доналд Тръмп, така и на версията, изложена от самата Мелания Тръмп в мемоарната ѝ книга със заглавие Melania, публикувана през 2024 г. В нея тя описва първата си среща с бъдещия си съпруг през 1998 г. на парти в нюйоркския Kit Kat Club, където Тръмп лично се е представил. „Здравейте, аз съм Доналд Тръмп“, цитира тя думите му, като отбелязва, че е знаела единствено, че той е бизнесмен или публична фигура.

От години широко разпространената версия гласи, че Мелания е била запозната с Доналд Тръмп от своя тогавашен агент Паоло Замполи, който е организирал въпросното парти. Замполи, дългогодишна фигура в модните среди на Ню Йорк, по-късно беше назначен от Тръмп за специален пратеник на САЩ за глобални партньорства.

Новият документ обаче хвърля сянка върху тази версия и възражда споровете около социалния кръг на Джефри Епстийн и контактите му с влиятелни личности от политиката, бизнеса и светските среди. През последните години множество свидетелства и съдебни материали показаха, че Епстийн е поддържал активни връзки с фигури от най-високите етажи на властта, като често е преувеличавал или манипулирал близостта си с тях.

Темата беше допълнително разпалена през 2024 г., когато биографът Майкъл Улф заяви, че Мелания Тръмп е била „дълбоко ангажирана“ в социалния кръг на Епстийн. Това доведе до публична заплаха от страна на първата дама за съдебен иск за 1 млрд. долара срещу автора. В отговор Улф заведе дело, позовавайки се на законите за защита на свободата на словото и обвинявайки Мелания в опит да го сплаши и заглуши. Делото продължава, като защитата на Мелания настоява за прекратяването му по процедурни причини.

Макар документите да не съдържат преки доказателства за неправомерни действия от страна на Доналд или Мелания Тръмп, новото твърдение подчертава колко противоречиви остават разказите около ролята на Джефри Епстийн в запознанствата и отношенията на част от най-известните хора в света. Анализът на разсекретените материали продължава, а всяка нова публикация допринася за нарастващия обществен и медиен натиск за яснота около влиянието и мрежите на покойния финансист.