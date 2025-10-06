Новини
Меган Маркъл с нов гаф: Разходи се с лимузина край тунела, в който загина принцеса Даяна (ВИДЕО)

Меган Маркъл с нов гаф: Разходи се с лимузина край тунела, в който загина принцеса Даяна (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 13:59 586 3

Херцогинята пусна видео, в което се вижда как е вдигнала краката си в лимузината, с която се вози из Париж по време на Седмицата на модата

Меган Маркъл с нов гаф: Разходи се с лимузина край тунела, в който загина принцеса Даяна (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл отново се оказа в центъра на обществено недоволство, след като публикува видео в Instagram, заснето по време на престоя ѝ в Париж за Седмицата на модата. Клипът показва Меган в луксозна лимузина, отпусната с вдигнати крака на седалката, докато автомобилът преминава покрай мостове по течението на Сена – включително и в непосредствена близост до тунела „Пон д’Алма“, където през 1997 г. принцеса Даяна загива при катастрофа.

Публикацията предизвика остра реакция в социалните мрежи и сред британската преса. Множество коментатори я определиха като „безчувствена“ и „шокиращо неуважителна“, като отбелязаха, че мястото има дълбок емоционален заряд за принц Хари и британското кралско семейство.

По информация на Daily Mail и The Telegraph, видеото е било заснето от самата херцогиня, като камерата улавя движението на автомобила покрай някои от най-емблематичните парижки мостове – Пон Александър III, Пон де Инвалид и Пон д’Алма. Последният остава трайно свързан с трагедията, отнела живота на принцеса Даяна, нейния спътник Доди ал-Файед и шофьора Анри Пол.

Критиците подчертаха, че публикуването на подобен клип от лице, свързано с кралското семейство, показва липса на емпатия към миналото на съпруга ѝ. „Не мога да си представя, че Меган не е наясно какво символизира това място за Хари. Публикуването на подобно съдържание е изненадващо неуместно“, коментира пред The Times кралският биограф Том Куин.

Видеото бе споделено по време на първото посещение на Меган в Европа от 2023 г. насам. Херцогинята пристигна в Париж за Седмицата на модата и присъства на ревюто на Balenciaga, където беше заснета редом до модни икони като Анна Уинтур, актрисата Ан Хатауей и режисьора Баз Лурман.

Появата ѝ бе широко отразена и във френските медии, които отбелязаха, че това е първото ѝ официално публично събитие на европейска сцена от близо две години. Източници на People съобщават, че Меган е била поканена лично от новия креативен директор на Balenciaga, Пиерпаоло Пичоли, с когото херцогинята е работила и преди.

Макар представители на Меган Маркъл да не са коментирали случая публично, близки до нея източници твърдят пред Page Six, че публикуването на видеото не е имало никаква провокативна цел и е било част от „неформален дневник на пътуването ѝ“.


