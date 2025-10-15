Излезе криминалното досие на побойника Радослав от "Ергенът: Любов в рая"

Вчера стана ясно, че Радослав Куцев, който отбеляза най-краткото участие в риалити формат у нас - в "Ергенът: Любов в рая", сега е разследван за зверски побой над приятелката си и за домашно насилие. За това съобщават източници в Софийската районна прокуратура, която е начело на случая.

Радослав, който бе прогонен от любовното риалити "Ергенът" едва 30 минути след влизането си във формата, защото събори Габи Бланко от стола ѝ, се оказа стар познайник на органите на реда и на Темида. Той има криминално досие и е осъждан два пъти в миналото.

Едното му задържане е през 2016 г. и е за притежание на 37 грама марихуана. Тогава Радослав Куцев е сгащен в Бургас и погнат за разпространение на наркотици. Районният съд в морския град осъжда ергена на 7 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.

През 2017 г. Куцев е спипан в Асеновград. Този път ергенът е арестуван заради хулигански прояви и буйстване на обществено място. Магистратите в Асеновград се оказват благосклонни към нарушителя на закона. Темида осъжда Куцев на 6 месеца пробация. Два пъти в седмицата рецидивистът се вижда с пробационен служител, който се опитва да му влее акъл в главата и да го вкара в правия път. Това очевидно не постига желания резултат, защото сега Куцев отново е под прожекторите на разследващите, но този път в София.

На 11 октомври ергенът е арестуван за нанасяне на побой над приятелката му, с която живеят заедно. Грозните сцени се разиграват в апартамент в София. Според разследващите рецидивистът пребива приятелката си, души я и я удря в главата. Материалите от разследването вече са предоставени на прокуратурата, която разследва случая. Куцев е оставен в ареста за 72 часа с прокурорско постановление и го грозят няколко години зад решетките. Ако съдим по криминалното му минало, то най-вероятно присъдата му ще бъде ефективна и този път ще види вътрешността на килията.

Радослав Куцев стана "известен" като най-бързо изгоненият участник в "Ергенът" - абсолютен рекорд, с който обаче не бива да се хвали. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване, и дори си позволи да прояви физическа агресия към едно от момичетата, без да се притеснява, че го прави пред няколко камери и цяла България ще гледа проявата му. Охранителите в предаването веднага се намесиха и показаха вратата на стария познайник на органите на реда. Тогава освен охранителите влезе и жена от продукцията, която каза на Габи, че не може да си обясни как това се е случило, защото всичките участници са проверени за криминално минало, а им е правен и психотест. Габи бе съкрушена от проявеното насилие срещу нея, както и останалите участници в шоуто.

Тук е важно да отбележим, че продуцентите на шоуто от bTV наистина е нямало как да знаят за предишни кримиизпълнения на здравеняка, както и за това, че е съден 2 пъти. Причината е, че е реабилитиран през 2023 година и при справка излиза, че има чисто съдебно минало, което е далеч от истината.

Радослав Куцев обаче твърди, че случилото се не е точно така, както е представено, и има предистория. Витаят и слухове, че ергенът е бил замерен със стъклена чаша. Това обаче никак не опровергава насилствените му тенденции, а последвалия инцидент през последните дни потвърждава, че изхвърлянето му от любовното шоу е било правилното решение за безопасността на всички.

Извън телевизионния формат Куцев се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.



"Пред камерите играех роля - малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен", коментира неотдавна той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол. По данни на "България Днес" няма такива официални оплаквания или жалби.