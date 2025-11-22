Новини
Нова восъчна фигура на принцеса Даяна в легендарната „рокля на отмъщението“ бе показа в Париж (ВИДЕО)

22 Ноември, 2025 15:54

Даяна се появи във въпросната черна рокля в деня, когато Чарлз даде интервю за връзката си с Камила

Нова восъчна фигура на принцеса Даяна в легендарната „рокля на отмъщението“ бе показа в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Музеят на восъчните фигури „Гревен“ в Париж представи новия си акцент – принцеса Даяна, облечена в прочутата „рокля на отмъщението“, която носеше след разкриването на извънбрачната връзка на тогавашния си съпруг принц Чарлз.

Разположен в центъра на френската столица и често сравняван с лондонския „Мадам Тюсо“, музеят вече разполага с фигури на Чарлз – днес крал Чарлз III – и покойната кралица Елизабет II. До момента липсваше само Даяна, въпреки трагичната ѝ връзка с Париж, където загина в автомобилна катастрофа през август 1997 г., предава Дарик.

Новата восъчна фигура е облечена в копие на черната рокля на дизайнерката Кристина Стамболян, с която Даяна се появи публично през 1994 г., докато медиите следяха разпада на брака ѝ. Тя избра ефектната рокля с голи рамене в същия ден, когато в телевизионно интервю Чарлз призна, че ѝ е изневерил.

„Повече от 28 години след трагичната ѝ смърт в Париж Даяна остава ключова фигура в световната попкултура, възхвалявана за своя стил, човечност и независим дух“, заявиха от музея. Роклята, добавят от там, е символ на самочувствие и категорична женственост.

Восъчната фигура на принцесата е изложена далеч от тези на крал Чарлз и кралица Елизабет, които се намират в залата за държавни глави. „Лейди Ди“ е поставена сред личности от модата и развлеченията, като Жан Пол Готие и френско-малийската певица Ая Накамура.

Датата на представянето – 20 ноември – е и умишлена препратка към интервюто ѝ по Би Би Си, излъчено на същия ден преди трийсет години, в което тя каза: „Бяхме трима в този брак, което малко затрудняваше нещата“ – думи, насочени към Камила Паркър-Боулс, за която Чарлз впоследствие се ожени.

Сложната и високоотговорна задача по изработката на фигурата е поверена на парижкия скулптор Лоран Маламаси. От музея уточниха, че в края на живота на Даяна са обсъждали идеята за нейна фигура, но след смъртта ѝ проектът е бил прекратен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бушприт

    6 3 Отговор
    Даяна беше убита в Париж, уж загинала в автомобилната катастрофа през месец август 1997-ма г.

    16:00 22.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПРАТЕТЕ Я НА ДЖИЛЯЗКО ДА СЕ СНИМА С НЕЯ! КАКТО НАПРАВИ С ТРЪМПИ!

    16:41 22.11.2025

  • 4 Досадна

    1 0 Отговор
    развратница беше.

    08:36 23.11.2025