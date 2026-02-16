Новини
Михаела Маринова заема мястото на Етиен Леви като ментор в „Като две капки вода“

16 Февруари, 2026

Тази вечер ще разберем коя е Кралицата

Михаела Маринова заема мястото на Етиен Леви като ментор в „Като две капки вода“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любимото предаване за имитации “Като две капки вода” се завръща в ефира на NOVA в понеделник вечер. Сезона-Слънце ще зарадва зрителите с още повече изненади, пищност и позитивни емоции тази пролет. Водещите - емблеми на шоуто - Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще посрещат новите участници и ще разкрият дълбоко пазената тайна - “Коя е Кралицата?” тази вечер точно в 20:00 часа.

Изключително интересни участници с много емоционални истории ще станат част от любимото шоу тази година. Към екипа на “Като две капки вода” ще се присъедини и нов ментор. На мястото на вокалния педагог Етиен Леви тази година застава изключително талантлива певица Михаела Маринова. “Етиен иска да даде път на младите, което също искаме и ние. Михаела е един от най-добрите вокални педагози в България и се радваме, че ще работим с нея”, каза продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико в “На фокус с Лора Крумова”.

“Много е трудно 14 години непрекъснато да надграждаш. Аз смятам, че това е едно от най-ценните за нас неща като екип, че успяваме да правим нещо повече всяка следваща година. Тази година ще имаме много интересен каст. Някои от участниците са много големи звезди, а някои ще станат такива. Този сезон ще влезем една идея по-дълбоко в личните истории на участниците”, допълни още Кирил Киров - Кико за звездния каст.

“Искаме зрителят, когато седне в понеделник в 20:00 часа пред екрана, да се усмихне. Това е нашата мисия и цел”, сподели Димитър Рачков пред Лора Крумова. Герасим Георгиев - Геро се обърна към участниците през ефира на NOVA ден преди старта: “Искам да пожелая нещо на участниците. Молбата ми е да се забавляват и да се отпуснат.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужасссс...

    6 0 Отговор
    Етиен беше професионалист, и много полезен на новобранците! Това и саксофоните са му посредствени.

    12:07 16.02.2026

  • 2 Бибитки

    6 0 Отговор
    Бибитки

    12:07 16.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Ахахахахах
    И какво и разбира на нея ... това от музикална педагогика, че да бъде ментор?!

    Май тип Епщейн някой и урежда кариерката срещу "бонус екстри", друго обяснение не виждам

    Ако вкарат и Азис както се твърди, падението ще е пълно

    12:12 16.02.2026

  • 4 Предаване

    4 2 Отговор
    За тулупести и нискоинтелигентни провинциалисти

    12:14 16.02.2026

  • 5 Продуцент

    9 0 Отговор
    Тая АКО не се обличаше сценично като ко вра нямаше да е толкова противна.. НИЩО че я бутат навсякъде..

    12:14 16.02.2026

  • 6 Мнение

    8 3 Отговор
    До кога ще продължавате да опростачвате населението с тия откровени простотии???
    България върви към закриване, а те се чудели за некъв "ментор" в като две капки простотия?!

    Коментиран от #7

    12:14 16.02.2026

  • 7 Пачо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Вие, като сте толкова интелигенти,вървете и вие да пеете и да сте артисти, като участниците.Много компетентни станахте,а такива като вас не се показват никъде.

    12:53 16.02.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Маги намери окончателно решение на еврейския въпрос 😏

    12:57 16.02.2026