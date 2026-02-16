Михаела Маринова заема мястото на Етиен Леви като ментор в „Като две капки вода“

Любимото предаване за имитации “Като две капки вода” се завръща в ефира на NOVA в понеделник вечер. Сезона-Слънце ще зарадва зрителите с още повече изненади, пищност и позитивни емоции тази пролет. Водещите - емблеми на шоуто - Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще посрещат новите участници и ще разкрият дълбоко пазената тайна - “Коя е Кралицата?” тази вечер точно в 20:00 часа.
Изключително интересни участници с много емоционални истории ще станат част от любимото шоу тази година. Към екипа на “Като две капки вода” ще се присъедини и нов ментор. На мястото на вокалния педагог Етиен Леви тази година застава изключително талантлива певица Михаела Маринова. “Етиен иска да даде път на младите, което също искаме и ние. Михаела е един от най-добрите вокални педагози в България и се радваме, че ще работим с нея”, каза продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико в “На фокус с Лора Крумова”.
“Много е трудно 14 години непрекъснато да надграждаш. Аз смятам, че това е едно от най-ценните за нас неща като екип, че успяваме да правим нещо повече всяка следваща година. Тази година ще имаме много интересен каст. Някои от участниците са много големи звезди, а някои ще станат такива. Този сезон ще влезем една идея по-дълбоко в личните истории на участниците”, допълни още Кирил Киров - Кико за звездния каст.
“Искаме зрителят, когато седне в понеделник в 20:00 часа пред екрана, да се усмихне. Това е нашата мисия и цел”, сподели Димитър Рачков пред Лора Крумова. Герасим Георгиев - Геро се обърна към участниците през ефира на NOVA ден преди старта: “Искам да пожелая нещо на участниците. Молбата ми е да се забавляват и да се отпуснат.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасссс...
12:07 16.02.2026
2 Бибитки
12:07 16.02.2026
3 ДрайвингПлежър
И какво и разбира на нея ... това от музикална педагогика, че да бъде ментор?!
Май тип Епщейн някой и урежда кариерката срещу "бонус екстри", друго обяснение не виждам
Ако вкарат и Азис както се твърди, падението ще е пълно
12:12 16.02.2026
4 Предаване
12:14 16.02.2026
5 Продуцент
12:14 16.02.2026
6 Мнение
България върви към закриване, а те се чудели за некъв "ментор" в като две капки простотия?!
Коментиран от #7
12:14 16.02.2026
7 Пачо
До коментар #6 от "Мнение":Вие, като сте толкова интелигенти,вървете и вие да пеете и да сте артисти, като участниците.Много компетентни станахте,а такива като вас не се показват никъде.
12:53 16.02.2026
8 Ивелин Михайлов
12:57 16.02.2026