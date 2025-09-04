Новини
Любопитно »
Учени разкриха причините за мистериозни инциденти със спътници

4 Септември, 2025 11:47 891 0

За изследването учените поставили сензори върху корпуса на спътниците STP-Sat6 на Министерството на отбраната на САЩ

Учени разкриха причините за мистериозни инциденти със спътници - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експерти от Националната лаборатория в Лос Аламос (САЩ) са открили защо спътниците могат да се повредят и как се появява електричеството в космоса. Проучването е публикувано в списанието Advances in Space Research (ASR).

Учените припомниха случая с Anik E1 и E2 - канадски телевизионни спътници, които се повредиха синхронно през 1994 г. след мощна слънчева буря. Като част от експеримента, експертите установили, че има връзка между електрическия разряд на космическия кораб и пиковете на електронния поток в космоса. Те също така регистрирали стотици случаи на електрически пренапрежения върху спътниците след тяхното натрупване.

За изследването учените поставили сензори върху корпуса на спътниците STP-Sat6 на Министерството на отбраната на САЩ. В течение на една година те идентифицирали 272 случая на високоенергийни електрически разряди, които се случвали 24-45 минути след периоди на висока пикова електронна активност в космоса. В резултат на това те успели да разберат естеството на мистериозните инциденти със спътниците.

Авторите на статията обясняват, че космическите кораби са бомбардирани със заредени частици, което с течение на времето влошава тяхната производителност или причинява внезапни повреди. Те забелязали, че количеството електрически заряд върху космически кораб е пряко свързано с броя на електроните в неговата среда в космоса.

„Наблюдавахме, че с увеличаването на електронната активност, космическият кораб започва да натрупва заряд. Това продължава, докато не настъпи точка на пречупване и енергиен пик“, каза съавторът на изследването Амитабх Наг.


