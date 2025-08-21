Хирург проговори за младоликия Кристиано Роналдо, правил ли си е пластични операции?

За много мъже по света е лесно да погледнат Кристиано Роналдо, който наскоро се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес, и да завидят на младежкия му външен вид. Истината обаче е, че това не е съвсем естествено и не бива да е изненада за никого, пише woman.bg. По-скоро става въпрос за много пари, похарчени за промяна на външния вид.

Младостта на Кристиано Роналдо - ето какво казва пластичният хирург

Изабел Болдуин от Daily Mail разговаря с известния пластичен хирург от Ню Йорк д-р Илай Левин относно тайните зад младежкия вид на Кристиано Роналдо. Въпреки че не е работил лично с португалеца, Левин смята, че нападателят на Ал-Насър е похарчил огромни суми за множество операции, за да запази по-младежкото си излъчване.



Според д-р Левин Роналдо се е подложил на ринопластика (корекция на носа), за да подобри формата му. Хирургът е на мнение, че „носните кости на Роналдо са били счупени и оформени наново“.

Как изглеждаше Роналдо в началото на кариерата си

Дългогодишните фенове на звездата си спомнят, че в началото на кариерата си той носеше шини на зъбите си. Освен че вероятно има порцеланови фасети за перфектно бели и оформени зъби, Левин смята, че Кристиано Роналдо е претърпял и процедура за намаляване на видимостта на горните си венци.

Д-р Левин сравни подхода към пластичната хирургия на Роналдо с този на Том Брейди

Подобно на Кристиано Роналдо, легендата на NFL Том Брейди (48 г.) също често е в заглавията заради забележителния си външен вид през годините. Пред Daily Mail д-р Левин обаче изтъква ключова разлика в начина, по който Роналдо и Брейди са подходили към пластичната хирургия.

Снимка: БГНЕС





Според хирурга Роналдо е преминал през множество процедури през годините, за да поддържа младежкия си вид. От друга страна, д-р Левин смята, че Брейди се е подложил на няколко интервенции, но в кратък период от време:



„Том, освен евентуално присаждане на коса в по-млада възраст, не е правил много до момента, в който наближи или достигна пенсионна възраст. Тогава той направи много неща за кратък период от време, което според мен изглеждаше неестествено.“