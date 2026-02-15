Хейли Бийбър: "Да казваш "Не!" е за добро."

Моделът Хейли Бийбър говори за балансирането между майчинството и кариерата си на конференцията Vogue Forces of Fashion, съобщава E! Online.

„Наистина е важно да намерите добър партньор, с когото можете да споделяте отговорности. Поради това имам възможността да работя например тук, в Австралия, а синът ми прекарва прекрасно време с баща си.

Понякога е наистина трудно да кажеш „не“ на нещо. Но мисля, че казването на „не“ в крайна сметка ти прави по-добро, защото тогава можеш да бъдеш най-добрата своя версия на себе на други места“, каза моделът.

Ден преди това 29-годишната Хейли Бийбър участва в новата колекция на DKNY.