Хейли Бийбър: "Да казваш "Не!" е за добро."

15 Февруари, 2026 12:47 564 4

"Партньорът ми помага за баланса между кариера и майчинство.", заяви моделът

Хейли Бийбър: "Да казваш "Не!" е за добро." - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Хейли Бийбър говори за балансирането между майчинството и кариерата си на конференцията Vogue Forces of Fashion, съобщава E! Online.

„Наистина е важно да намерите добър партньор, с когото можете да споделяте отговорности. Поради това имам възможността да работя например тук, в Австралия, а синът ми прекарва прекрасно време с баща си.

Понякога е наистина трудно да кажеш „не“ на нещо. Но мисля, че казването на „не“ в крайна сметка ти прави по-добро, защото тогава можеш да бъдеш най-добрата своя версия на себе на други места“, каза моделът.

Ден преди това 29-годишната Хейли Бийбър участва в новата колекция на DKNY.



