Хейли Бийбър: "Да казваш "Не!" е за добро."

Моделът Хейли Бийбър говори за балансирането между майчинството и кариерата си на конференцията Vogue Forces of Fashion, съобщава E! Online.
„Наистина е важно да намерите добър партньор, с когото можете да споделяте отговорности. Поради това имам възможността да работя например тук, в Австралия, а синът ми прекарва прекрасно време с баща си.
Понякога е наистина трудно да кажеш „не“ на нещо. Но мисля, че казването на „не“ в крайна сметка ти прави по-добро, защото тогава можеш да бъдеш най-добрата своя версия на себе на други места“, каза моделът.
Ден преди това 29-годишната Хейли Бийбър участва в новата колекция на DKNY.
1 Ивка Бейбе
12:49 15.02.2026
2 Приказка
Хейли - Не бе, не!
Опъвач - Тогава си тръгвам!
Хейли - Не бе не!
Опъвач - Ама нали не искаш!
Хейли - Не бе, Не! Не ме слушай, само да си посмял да НЕ го бутнеш!
12:55 15.02.2026
3 ООрана държава
12:57 15.02.2026
4 Леле
Хейли казва "НЕ".
Пак питам: Бива ли да не те оправя? ....Хейли казва "НЕ".
Е, вярно е за добо!
13:18 15.02.2026