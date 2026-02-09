Новини
Швейцария триумфира в отборната алпийска комбинация на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо
  Тема: Зимни олимпийски игри

Швейцария триумфира в отборната алпийска комбинация на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

9 Февруари, 2026 21:09 686 0

Сребърните отличия бяха разпределени между два отбора

Швейцария триумфира в отборната алпийска комбинация на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Швейцарският национален отбор по ски алпийски дисциплини демонстрира безапелационно превъзходство, като завоюва златния медал в отборната алпийска комбинация при мъжете на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Дуетът Франьо фон Алмен и Танги Неф се отличи с впечатляващо представяне, което им осигури първото място с общо време 2:44.04 минути. Ключов момент за швейцарците бе изключителният слалом на Танги Неф, който спря хронометъра на 51.82 секунди – най-доброто време във втората част на надпреварата. Преди това Франьо фон Алмен се нареди четвърти в спускането с време 1:52.22 минути, което се оказа решаващо за крайния успех на отбора.

За Фон Алмен това е второ олимпийско злато от началото на игрите, след като вече триумфира и в индивидуалното спускане при мъжете – истински подвиг за швейцарския скиор.

Сребърните отличия бяха разпределени между два отбора – австрийците Винсент Крихмайер и Мануел Фелер, както и другата швейцарска двойка Марко Одермат и Лоик Меяр. И двата тима финишираха с напълно еднакъв резултат – 2:45.03 минути, което ги постави рамо до рамо на почетната стълбичка.

Австрийците Рафаел Хаазер и Михаел Мат останаха на косъм от медалите, завършвайки четвърти с изоставане от едва 1.02 секунди спрямо победителите и само три стотни зад сребърните медалисти – истинска драма до последния метър на пистата.


