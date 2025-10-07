Лорън Санчес и Джорджина Родригес показаха годежни пръстени за 12 милиона (СНИМКИ)

Две от най-коментираните жени в света на шоубизнеса – Лорън Санчес, съпруга на милиардера и основател на Amazon Джеф Безос, и Джорджина Родригес, годеницата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо – привлякоха вниманието на световните медии по време на ревюто на Balenciaga в Париж.

Двете красавици седнаха една до друга на първия ред, демонстрирайки изискан вкус и стил в изцяло черни тоалети, които поставиха акцент върху впечатляващите им диамантени пръстени. Според публикации на Daily Mail и Page Six, общата стойност на бижутата на двете дами надхвърля 12 милиона долара.

Лорън Санчес за първи път показа годежния си пръстен през юни тази година. Бижуто е изработено от прочутата дизайнерка Лорейн Шварц, любима на звезди като Бионсе, Ким Кардашиян и Дженифър Лопес. Диамантът, поставен на класическа платинена основа, е с тегло 45 карата и изключителна чистота. Според експерти, цитирани от Forbes, камъкът е „един от най-редките и най-желаните цветни диаманти в света“. Самата Санчес и Безос официално обявиха годежа си по време на престоя си на яхтата Koru в Средиземно море.

Джорджина Родригес също не остана по-назад. Годежният ѝ пръстен, подарен от Кристиано Роналдо, се оценява между 2 и 5 милиона долара. Камъкът е над 30 карата, монтиран върху бяла златна основа, инкрустирана с малки диаманти. Роналдо направи предложението през август след осемгодишна връзка, която започна през 2016 г., когато двамата се запознаха в магазин на Gucci в Мадрид.

Блясъкът на бижутата не остана незабелязан от присъстващите на модното събитие, сред които бяха още Ким Кардашиян, Никол Кидман и режисьорът Баз Лурман. Модното шоу на Balenciaga, водено от креативния директор Демна Гвасалия, представи колекция есен/зима 2025, съчетаваща минимализъм и футуристичен разкош.

И Санчес, и Родригес се превърнаха в обект на бурни дискусии в социалните мрежи. Фенове и модни блогъри коментираха, че двете са изглеждали като „въплъщение на лукса и женствената сила“.

Годежните им пръстени вече се нареждат сред най-скъпите в света на знаменитостите – редом до този на Бионсе, оценен на около 5 милиона долара, и пръстена на Марая Кери от 35 карата, струващ над 10 милиона.