Лорън Санчес и Джорджина Родригес показаха годежни пръстени за 12 милиона (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025 13:58 691 7

Звездните булки седнаха една до друга, а бижутата им веднага приковаха погледите

Лорън Санчес и Джорджина Родригес показаха годежни пръстени за 12 милиона (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две от най-коментираните жени в света на шоубизнеса – Лорън Санчес, съпруга на милиардера и основател на Amazon Джеф Безос, и Джорджина Родригес, годеницата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо – привлякоха вниманието на световните медии по време на ревюто на Balenciaga в Париж.

Двете красавици седнаха една до друга на първия ред, демонстрирайки изискан вкус и стил в изцяло черни тоалети, които поставиха акцент върху впечатляващите им диамантени пръстени. Според публикации на Daily Mail и Page Six, общата стойност на бижутата на двете дами надхвърля 12 милиона долара.

Публикация, споделена от eli۶ৎ (@georqinagio)

Лорън Санчес за първи път показа годежния си пръстен през юни тази година. Бижуто е изработено от прочутата дизайнерка Лорейн Шварц, любима на звезди като Бионсе, Ким Кардашиян и Дженифър Лопес. Диамантът, поставен на класическа платинена основа, е с тегло 45 карата и изключителна чистота. Според експерти, цитирани от Forbes, камъкът е „един от най-редките и най-желаните цветни диаманти в света“. Самата Санчес и Безос официално обявиха годежа си по време на престоя си на яхтата Koru в Средиземно море.

Джорджина Родригес също не остана по-назад. Годежният ѝ пръстен, подарен от Кристиано Роналдо, се оценява между 2 и 5 милиона долара. Камъкът е над 30 карата, монтиран върху бяла златна основа, инкрустирана с малки диаманти. Роналдо направи предложението през август след осемгодишна връзка, която започна през 2016 г., когато двамата се запознаха в магазин на Gucci в Мадрид.

Блясъкът на бижутата не остана незабелязан от присъстващите на модното събитие, сред които бяха още Ким Кардашиян, Никол Кидман и режисьорът Баз Лурман. Модното шоу на Balenciaga, водено от креативния директор Демна Гвасалия, представи колекция есен/зима 2025, съчетаваща минимализъм и футуристичен разкош.

И Санчес, и Родригес се превърнаха в обект на бурни дискусии в социалните мрежи. Фенове и модни блогъри коментираха, че двете са изглеждали като „въплъщение на лукса и женствената сила“.

Годежните им пръстени вече се нареждат сред най-скъпите в света на знаменитостите – редом до този на Бионсе, оценен на около 5 милиона долара, и пръстена на Марая Кери от 35 карата, струващ над 10 милиона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Приказно

    2 0 Отговор
    Това е кадър от "Красавицата и Звяра", нали?

    13:59 07.10.2025

  • 3 САЩ

    2 2 Отговор
    Измамната Русия ще виси по затворите цял живот ✡️✡️✡️✡️🇺🇸

    14:09 07.10.2025

  • 4 Опааа

    3 0 Отговор
    Тая на Безос много интервенция на лицето!

    14:15 07.10.2025

  • 5 Сащ

    1 0 Отговор
    Строителна фирма гриинлайф която е измамила десетки хора с апартаменти на зелено е на хора които подкрепят измамна Русия. Веднага да бъдат вкарани по затворите тези руски мошенници ✡️🕎

    14:26 07.10.2025

  • 6 Мазньо

    0 0 Отговор
    Супер са!Само се чудя,на колко атмосфери ги помпат тез гумени сиси?!

    14:28 07.10.2025

  • 7 Моята

    0 0 Отговор
    Годеница ще разнася и показва снимки на най милото ми ! Конкурентките и ще го оценят от 100 милиона нагоре !

    14:42 07.10.2025