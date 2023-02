Дешифрираха кодирани писма на Мария, кралицата на Шотландците от престоя ѝ в затвора

Трима учени са успели да дешифрират 55 тайни писма, написани от низвергнатата кралица на Шотландия, Мария Стюарт, между 1578 и 1584 г., докато е била затворена в английския замък Фодърингей, съобщи АФП.

Френският програмист Жорж Ласри, немският пианист и професор по музика Норберт Биерман и японският астрофизик Сатоши Томокид– и тримата запалени криптографи, са търсили ключа към шифъра в свободното си време, пояснява БТА. Експертите вече нарекоха постижението им „най-значимото в изследването на живота на Мария Стюарт за повече от сто години“. Писмата били каталогизирани погрешно в Националната библиотека на Франция.

За да скрие съдържанието на кореспонденцията си от шпионите на наследницата на Хенри VIII - английската кралица Елизабет I, Мария Стюарт използва изключително сложна система, при която една и съща буква може да бъде обозначена с различни знаци в зависимост от ключове, поставени в текста.

International team of codebreakers say they have found and deciphered the long lost secret letters of 16th-century monarch Mary, Queen of Scotshttps://t.co/lXP2GmnLre