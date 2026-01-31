Новини
Драмата продължава: Фънки към Кичка Бодурова: "А коя е тя?"

31 Януари, 2026 11:16 537 9

  • кичка бодурова-
  • фънки-
  • скандал

"Всеки може да коментира визията на всеки. Аз, като я видя, бягам в другата стая – но не занимавам хората с такива идиотщини“, отсече той

Драмата продължава: Фънки към Кичка Бодурова: "А коя е тя?" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нов скандал разтресе музикалните среди, след като Кичка Бодурова насочи острите си реплики към Димитър Ковачев-Фънки. В социалните мрежи естрадната ветеранка атакува култовия музикант по всички фронтове – от професионалните му качества до външния му вид и правото му да дава оценки, пише marica.bg.

В гневния си изблик певицата от Бургас дори си позволи да постави под съмнение музикалното образование на Фънки – твърдение, което, по думите му, няма нищо общо с фактите. „Докъде я докарахме – Фънки да съди Лили Иванова?“, възмути се Бодурова, наричайки го „непрокопсал музикант“.

Фънки обаче отговори хладнокръвно и с добре познатата си ирония. На въпрос за нападките той контрира кратко: „А коя е Бодурова?“, с което зададе тона на реакцията си.

„Това е нейно мнение. Всеки може да коментира визията на всеки. Аз, като я видя, бягам в другата стая – но не занимавам хората с такива идиотщини“, отсече той.

Музикантът подчерта, че е „много над тези глупости“ и защити правото си да говори за Лили Иванова, позовавайки се на образованието и дългогодишния си опит. „Тази жена явно не знае какво говори“, категоричен е Фънки.

Скандалът обаче не успя да помрачи настроението му. Той разказа с усмивка и за нелеп инцидент, при който си прехапал езика и му били сложени три шева. „Искаше ми се да кажа, че съм се бил с бандити в центъра на София, но истината е по-прозаична – водка, шунка и… езикът пострада“, шегува се той.

Фънки е повече от готов за завръщането си в „Като две капки вода“ и обещава да „захапе“ участниците още от първия ден. А по адрес на Лили Иванова не пропусна и поредната си язвителна шега – в типичния си стил, който отново разпали страстите в гилдията.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    4 1 Отговор
    тази мешка ,пък кой е ?!

    11:20 31.01.2026

  • 4 ШЕФА

    5 1 Отговор
    И двамата сте кръгли нули,но ти специално Фънки си недоразумение на природата и две 00

    11:21 31.01.2026

  • 5 хехе

    3 0 Отговор
    Коя била Кичка Бодурова , а кой е дебелака Фънки та ще дава оценка на примата Лили Иванова.

    11:22 31.01.2026

  • 6 Има визия

    3 0 Отговор
    Фънки-мънки има визия на Толуп.

    11:22 31.01.2026

  • 7 Фън Кич

    0 0 Отговор
    Този поддържа огъня, та да не го забравят съвсем.

    11:24 31.01.2026

  • 8 Е как коя ?

    0 0 Отговор
    Имаше спонсори във всеки град .

    11:24 31.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.