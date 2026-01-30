Новини
Кичка Бодурова пак в драма, нарече Фънки непрокопсал музикант

30 Януари, 2026 07:44 1 910 40

Заради неин коментар за "Евровизия"

Кичка Бодурова пак в драма, нарече Фънки непрокопсал музикант - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Кичка Бодурова отново се забърка в драма с родните си колеги, пише dnes.bg. Този път атакува Димитър Ковачев-Фънки, а най-вероятно е разгневила и Тони Димитрова.

В пост за "Евровизия", публикуван преди дни, Бодурова пише:

"Много кандидати за представянето на България в Евровизия!? Това е чудесно! Дано тези, които са поканени да журират, са достатъчно компетентни."

Това очевидно не се е харесало на някой от журиращите, като естрадната прима твърди, че разстроеният музикант дори е писал на неин фен. Ето какво обяснява тя:

Пак ме вкараха в екшън филм…!? Написах последния си пост единствено с желанието да пожелая успех! Нито знаех артистите, нито журито (аз нямам БГ ТВ- прочетох само, че предстои концерт). А даже вече на един от моите фенове, който е писал под поста ми е поискано обяснение от един член на журито….. защо харесва поста ми? И ми пратиха скрийн шот.

Аз имах предвид какво се случва обикновено у нас. Слагат в журито хора по симпатии. Спомням си например на фестивала в Бургас, когато представих песента “Помниш ли, море”, имаше в журито дама, която се била опитвала да бъде певица, поетеса, сценаристка … нещо такова и накрая… не разбрах точно каква е. Нито и запомних името. И тя не гласува за моята песен, която получи 89% от гласовете на публиката ( въпреки че се разбра, че двама от участниците имаха организирано гласуване). Друго недоразумения е Фънки- един непрокопсал музикант, нито песен е написал, нито разбира от пеене, неуважаващ себе си човек /имам предвид как изглежда от ядене и пиене със сигурност/ и да се чудиш- да се смееш ли на самочувствието му да съди,… или да плачеш. /Докъде я докарахме - Фънки да съди Лили Иванова?/ И той ме е журирал…

Чух вчера някои от изпълнителите-прекрасни гласове. Страхотни! Толкова се радвам и гордея с новата смяна! Но нека се върнем към по-важното! Да се сътвори страхотен хит( преди текст и музика -намерете идеята за песента) и да се избере най- достойния! Успех!"

Според фенове музикантът, потърсил сметка от последовател на Бодурова, е именно Тони Димитрова, тъй като двете певици от години не се разбират.

Източник: www.dnes.bg


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГИЛФ Ловър

    12 11 Отговор
    Ще пръсна на Кичка старата п.....оличка!

    Коментиран от #34

    07:48 30.01.2026

  • 2 Азис

    56 5 Отговор
    Права е жената , какъв е този палячо музикант ? На всичкото отгоре и жури , че обижда и се присмива на хората - противен тюлен

    Коментиран от #23

    07:49 30.01.2026

  • 3 Шмеркел Шутстърсен

    8 11 Отговор
    как тъка ве киче да кажеш тия думи важ на фънка велик музикант от друго време е не е от твойто

    07:51 30.01.2026

  • 4 АБСОЛЮТНО Е ПРАВА

    44 3 Отговор
    Фънки няма нищо общо с музиката.

    07:53 30.01.2026

  • 5 Трол

    40 1 Отговор
    Откога е драма да се казва истината?

    07:56 30.01.2026

  • 6 За фънки

    32 2 Отговор
    Е права! Този шрek е комичен и външно и като,, музикант,,

    08:01 30.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха...как така?

    12 11 Отговор
    ,,Нито знаех артистите, нито журито."- ей това е валидно за повечето български емигранти в чужбина. И при гласуването са така. ,,Аз не знам, но чух, че..., казаха ми, че е..., един приятел сподели, че... И такива хора, които с нищо не са допринесли за България, гласуват, като повечето роми с бюлетина номер... Това, че някой живее в чужбина, не го прави по- велик или достоен от нас, дето се бъхтим тук. И за Кичка Бодурова е валидно.

    Коментиран от #19

    08:07 30.01.2026

  • 9 Ами, права е

    29 4 Отговор
    За Фънки, имам предвид. Голямо его, супер самочувствие има, но всичко всъщност е един голям балон с въздух при него. Изключително неприятен!

    Коментиран от #26

    08:07 30.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво на Кичка Бодурова!!

    21 1 Отговор
    Кичка винаги е била искрена и казва това, което мисли, без заобикалки. Вместо да се търси скандал, по-добре да се чуе посланието – нужни са качество, професионализъм и истинска музика. Успех на младите таланти и повече уважение помежду ни! 🎶👏

    08:11 30.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лемънс

    19 4 Отговор
    Истината боли, но някой трябва да я казва. Кичка Бодурова има зад гърба си кариера и успехи, за които други само могат да говорят. Вместо да се засягат от един добронамерен пост, някои е по-добре да се погледнат в огледалото и да се запитат доколко са компетентни да съдят. Уважението се печели, не се изисква.

    Коментиран от #18

    08:12 30.01.2026

  • 14 Прав е Кичка Бодурова

    12 3 Отговор
    Когато хора без ясно музикално образование и професионална подготовка, като Тони Димитрова, които вместо да пеят - грачат, сядат да журират, резултатите са повече от спорни. Журирането изисква знания, вкус и мярка, а не лични симпатии и назидателен тон. Критиките на Тони Димитрова към Мона звучаха по-скоро като селски махленски коментар, отколкото като експертна оценка. Младите артисти имат нужда от компетентност и подкрепа, не от назидание и високомерие.

    08:15 30.01.2026

  • 15 Кичка кака Истината

    11 2 Отговор
    Трудно е да приемеш журирането насериозно, когато в него влизат хора без солидна музикална подготовка и с вкус, оформян от кръчмарска естетика. Критиките на Тони Димитрова към Мона не бяха професионален анализ, а чиста селянсурска назидателност – от онзи тип „аз така го усещам“, без аргументи и знания. Младите изпълнители заслужават компетентни журита, не махленски поучения от позиция на самочувствие без покритие.

    08:17 30.01.2026

  • 16 Кичка е Бургаската перла на музиката

    18 1 Отговор
    Фънки отдавна е символ на креслива арогантност без реален творчески принос. Да съдиш млади изпълнители изисква знания, мярка и авторитет – не самочувствие, вдигнато на празни обороти.

    Коментиран от #21

    08:18 30.01.2026

  • 17 Фънки е едно шишаво Позорище

    13 2 Отговор
    Фънки отдавна е изгубил моралното право да се присмива на когото и да било. Човек, който демонстрира пълна липса на мярка – и в поведението, и в публичния си образ – най-малкото, което може да направи, е да спре да се подиграва на други. Лесно е да громиш от стола на самодоволството, по-трудно е да покажеш вкус, професионализъм и елементарно уважение. Критиката трябва да идва от авторитет, не от арогантност и лош пример.

    08:21 30.01.2026

  • 18 ганев

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "Лемънс":

    ПОМНИМ...ПОМНИМ...УСПЕХИТЕ И СЕ..ДЪЛЖАХА....ЧЕ...БЕШЕ НАДАРЕНА..ОТ ПРИРОДАТА....И ..ГО ПОЛЗВАШЕ...РЕДОВНО

    Коментиран от #20, #22

    08:22 30.01.2026

  • 19 Разумен

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ха...как така?":

    Фактът, че някой живее в чужбина, не го прави нито по-малко българин, нито по-малко имащ право на мнение. А приносът към България не се измерва само с физическо присъствие, а с култура, позиция и отношение

    Коментиран от #29, #36

    08:24 30.01.2026

  • 20 Фъргов

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "ганев":

    Това изказване е пример как липсата на аргументи се замества с обиди, генерализации и злоба.

    08:25 30.01.2026

  • 21 Всъщност

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Кичка е Бургаската перла на музиката":

    Арогантност е думата , която щях използвам и аз за Фънки . Не знам отгоре на какво си позволява да съди другите , че и да бъде груб ? Нещо е направил в музиката ли ? Да продължава да си куфее заедно с други пенсии от рока и да бе се обажда !

    08:27 30.01.2026

  • 22 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "ганев":

    Когато няма какво смислено да се каже по темата, най-лесно е да се плюе по хора и групи. Това не е позиция – това е твоята лична комплексарщина.

    Коментиран от #30

    08:27 30.01.2026

  • 23 Най-гнусното

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Азис":

    нещо, е че му дадоха народна пенсия като заслужил творец!

    08:29 30.01.2026

  • 24 Разликата

    6 3 Отговор
    Кичка Бодурова е авторитет, Тони Димитрова – самозван съдник, който често бърка лични симпатии с професионализъм. Разликата е видима за всеки, който цени музиката и компетентността, а не злобата и самочувствието.

    08:30 30.01.2026

  • 25 Бай Араб

    7 2 Отговор
    Браво на Кичка Бодурова ,това е най-мекия коментар ,който може да се изкаже по адрес на Димитър Ковачев .

    08:33 30.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кичка Бодурова - гласа на професионализм

    5 2 Отговор
    Има дълга кариера, базирана на дисциплина и професионализъм.
    Отличава се с откритост и директност, понякога на ръба на скандала, но винаги аргументирано.
    Известна е с подкрепата си към младите таланти и стремежа към качествена музика.
    Работи повече в класическата естрада и се фокусира върху музикалната стойност на песните.

    08:33 30.01.2026

  • 28 ОТ БЛАТОТО

    8 1 Отговор
    НЕ СЪМ ФЕН НА КИЧКА , НО ТАКИВА КАТО ФЪНКИ САМО У НАШИЯ ГЬОЛ СЕ "РАЗВИВАТ" УСПЕШНО......!

    08:36 30.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    ПРОСТО...НЕ СИ ВИДЯЛ С..ОЧИТЕ СИ...КАК СТАВАШЕ...ЗАТОВА НЕ РАЗБИРАШ....ПРОЩАВАМ ТИ ЗА НЕГРАМОНТНОСТА

    08:40 30.01.2026

  • 31 От казаното разбираме,

    3 4 Отговор
    че никой не става в България, освен госпожата "покорила" САЩ. Трябва само нея да канят и да и се кланят!! В конкретната ситуация не се разбира каква е връзката между журито за Евровизия и Фънки, освен злобните изблици на една изкуфяла дърта "звезда".

    Коментиран от #33

    08:41 30.01.2026

  • 32 муцунка

    0 0 Отговор
    Това беше още онзи денъ.Мълииииий!

    08:43 30.01.2026

  • 33 КИЧКА Е ИКОНА А ФААНКИ Е

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "От казаното разбираме,":

    НАГЛЕЦ С ИЗЛЪЧВАНЕ НА КРИМИ С ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА, ВРЯКАШ С ДЕЦИБЕЛИ СЯКАШ ГО ПОРЯТ ЧИРПАНСКИМУРГАВИ ПАТРИОТИ....

    08:46 30.01.2026

  • 34 СЕКСОЛОГ ТРИНГОВ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГИЛФ Ловър":

    ОТДОЛУ ИМАШ СААМО ЛОЕН ИЗРАСТЪК.....ЗАБРАВИ ЛИ.....

    08:48 30.01.2026

  • 35 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Ако не друго , поне СЕИР и ШОУ ще гледаме !

    08:50 30.01.2026

  • 36 Ха...как така?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Разумен":

    Така е, по принцип. Но в огромен процент от тези българи, плюят по България, като са тук си позволяват да недоволстват, не спазват правилата,въпреки че в чужбина са изрядни, смятат, че тук всичко може, някой им е длъжен, самочувствие до небесата и чувство на превъзходство и да не задълбавам! Лични наблюдения! Бодурова е от този тип! Малко са другите, които си дават сметка за всичко!

    08:52 30.01.2026

  • 37 Права е

    2 1 Отговор
    Кичка ,на сто процента! Това недуразумение дебешко,си е за изхвърляне!

    09:03 30.01.2026

  • 38 Един

    1 1 Отговор
    Кчке, що не "пееш" в Америка? Тресе те носталгията? Ти си го избрала!

    09:05 30.01.2026

  • 39 даниел криSStoffSSен

    0 0 Отговор
    а ве кичке ти не си от неговото поколение и не разбираш музиката му фънка е от друго време

    09:16 30.01.2026

  • 40 Някой

    0 0 Отговор
    Истината е такава, а че не се харесва на някой…

    09:18 30.01.2026