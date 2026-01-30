Кичка Бодурова пак в драма, нарече Фънки непрокопсал музикант

Певицата Кичка Бодурова отново се забърка в драма с родните си колеги, пише dnes.bg. Този път атакува Димитър Ковачев-Фънки, а най-вероятно е разгневила и Тони Димитрова.
В пост за "Евровизия", публикуван преди дни, Бодурова пише:
"Много кандидати за представянето на България в Евровизия!? Това е чудесно! Дано тези, които са поканени да журират, са достатъчно компетентни."
Това очевидно не се е харесало на някой от журиращите, като естрадната прима твърди, че разстроеният музикант дори е писал на неин фен. Ето какво обяснява тя:
Пак ме вкараха в екшън филм…!? Написах последния си пост единствено с желанието да пожелая успех! Нито знаех артистите, нито журито (аз нямам БГ ТВ- прочетох само, че предстои концерт). А даже вече на един от моите фенове, който е писал под поста ми е поискано обяснение от един член на журито….. защо харесва поста ми? И ми пратиха скрийн шот.
Чух вчера някои от изпълнителите-прекрасни гласове. Страхотни! Толкова се радвам и гордея с новата смяна! Но нека се върнем към по-важното! Да се сътвори страхотен хит( преди текст и музика -намерете идеята за песента) и да се избере най- достойния! Успех!"
Според фенове музикантът, потърсил сметка от последовател на Бодурова, е именно Тони Димитрова, тъй като двете певици от години не се разбират.
4 АБСОЛЮТНО Е ПРАВА
6 За фънки
08:01 30.01.2026
9 Ами, права е
14 Прав е Кичка Бодурова
До коментар #13 от "Лемънс":ПОМНИМ...ПОМНИМ...УСПЕХИТЕ И СЕ..ДЪЛЖАХА....ЧЕ...БЕШЕ НАДАРЕНА..ОТ ПРИРОДАТА....И ..ГО ПОЛЗВАШЕ...РЕДОВНО
До коментар #8 от "Ха...как така?":Фактът, че някой живее в чужбина, не го прави нито по-малко българин, нито по-малко имащ право на мнение. А приносът към България не се измерва само с физическо присъствие, а с култура, позиция и отношение
21 Всъщност
До коментар #16 от "Кичка е Бургаската перла на музиката":Арогантност е думата , която щях използвам и аз за Фънки . Не знам отгоре на какво си позволява да съди другите , че и да бъде груб ? Нещо е направил в музиката ли ? Да продължава да си куфее заедно с други пенсии от рока и да бе се обажда !
22 Мнение
До коментар #18 от "ганев":Когато няма какво смислено да се каже по темата, най-лесно е да се плюе по хора и групи. Това не е позиция – това е твоята лична комплексарщина.
До коментар #2 от "Азис":нещо, е че му дадоха народна пенсия като заслужил творец!
27 Кичка Бодурова - гласа на професионализм
Отличава се с откритост и директност, понякога на ръба на скандала, но винаги аргументирано.
Известна е с подкрепата си към младите таланти и стремежа към качествена музика.
Работи повече в класическата естрада и се фокусира върху музикалната стойност на песните.
30 ганев
До коментар #22 от "Мнение":ПРОСТО...НЕ СИ ВИДЯЛ С..ОЧИТЕ СИ...КАК СТАВАШЕ...ЗАТОВА НЕ РАЗБИРАШ....ПРОЩАВАМ ТИ ЗА НЕГРАМОНТНОСТА
31 От казаното разбираме,
33 КИЧКА Е ИКОНА А ФААНКИ Е
До коментар #31 от "От казаното разбираме,":НАГЛЕЦ С ИЗЛЪЧВАНЕ НА КРИМИ С ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА, ВРЯКАШ С ДЕЦИБЕЛИ СЯКАШ ГО ПОРЯТ ЧИРПАНСКИМУРГАВИ ПАТРИОТИ....
34 СЕКСОЛОГ ТРИНГОВ
До коментар #1 от "ГИЛФ Ловър":ОТДОЛУ ИМАШ СААМО ЛОЕН ИЗРАСТЪК.....ЗАБРАВИ ЛИ.....
36 Ха...как така?
До коментар #19 от "Разумен":Така е, по принцип. Но в огромен процент от тези българи, плюят по България, като са тук си позволяват да недоволстват, не спазват правилата,въпреки че в чужбина са изрядни, смятат, че тук всичко може, някой им е длъжен, самочувствие до небесата и чувство на превъзходство и да не задълбавам! Лични наблюдения! Бодурова е от този тип! Малко са другите, които си дават сметка за всичко!
37 Права е
