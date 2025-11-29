Легендата на българската естрада Кичка Бодурова празнува 70-и рожден ден днес

Днес, 29 ноември 2025 година, една от емблематичните фигури на българската музика — Кичка Бодурова — отбелязва своя 70-и рожден ден.
От детската градина до световните сцени
- Кичка Бодурова е родена на 29 ноември 1955 година в Бургас.
- Музикалният ѝ път започва в детска възраст — на 6 години получава цигулка от родителите си, а само година по-късно вече свири.
- По-късно участва в детския хор на БНР — още преди да навърши тийнейджърска възраст, вече привлича вниманието на музикални експерти.
- След това завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност „Естрада“ през 1977 година, в класа на проф. Георги Кордов.
Пробив и международна слава
- Още през 1977 г., като студентка, Кичка участва на фестивала Златният Орфей и печели награда, което ѝ отваря вратите — първата ѝ плоча е издадена същата година.
- Тя е солистка на оркестър „Метроном“ и участва в трио „Обектив“.
- През следващите десетилетия Кичка се превръща в една от най-обичаните български естрадни певици. Осъществява концерти почти по целия свят — концерти в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.
- Тя издава десетки албуми — дори в някои медии се посочва, че има около 30 албума зад гърба си.
Личен живот и човешката страна
Кичка не е само сцена — тя е и майка, и осиновителка. В последните години тя осиновява момичето на брат си, Маги, като ѝ дава покрив, дом и шанс за достойно бъдеще.
Недалечни са и спомените за трудности — например раждането на детето ѝ, извършващо се чрез цезарово сечение през 1993 г. — период, който самата тя е описвала като изпълнен с тревоги и надежди.
Добри и трудни моменти
Но годините не минават без изпитания. Наскоро — в деня на своя юбилей — Кичка се оказа въвлечена в неприятна ситуация: според медии, ѝ е било отказано да ползва Зала 1 на НДК за концерт, който тя планира да посвети на 70-годишнината си. Това предизвика вълна от подкрепа за нея в социалните мрежи.
Въпреки това, за мнозина именно този факт показа колко обичана и значима е — хората отново изразиха лоялност и уважение към нея, припомняйки защо я смятат за част от златната епоха на българската естрада.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Досадна
09:46 29.11.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
09:46 29.11.2025
3 Кой
Коментиран от #6, #7
09:52 29.11.2025
4 Жиголо
09:53 29.11.2025
5 писарке не че ни интересува
като твоята?
09:54 29.11.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Кой":Другата легенда-Венелина Маринова. 💋🥳🤣🤣🤣🤣👍
09:54 29.11.2025
7 Мисля че съм чувал
До коментар #3 от "Кой":да, сега се сетих, чувал съм това име, когато карах Жигула
10:03 29.11.2025
8 Софийски
10:13 29.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 тРитон
10:22 29.11.2025
11 бай Шиле
10:28 29.11.2025
12 Шопа
10:30 29.11.2025