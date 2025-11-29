Новини
Легендата на българската естрада Кичка Бодурова празнува 70-и рожден ден днес

29 Ноември, 2025 09:44

Вижте любопитни факти за певицата

Легендата на българската естрада Кичка Бодурова празнува 70-и рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 29 ноември 2025 година, една от емблематичните фигури на българската музика — Кичка Бодурова — отбелязва своя 70-и рожден ден.

От детската градина до световните сцени

  • Кичка Бодурова е родена на 29 ноември 1955 година в Бургас.
  • Музикалният ѝ път започва в детска възраст — на 6 години получава цигулка от родителите си, а само година по-късно вече свири.
  • По-късно участва в детския хор на БНР — още преди да навърши тийнейджърска възраст, вече привлича вниманието на музикални експерти.
  • След това завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност „Естрада“ през 1977 година, в класа на проф. Георги Кордов.

Пробив и международна слава

  • Още през 1977 г., като студентка, Кичка участва на фестивала Златният Орфей и печели награда, което ѝ отваря вратите — първата ѝ плоча е издадена същата година.
  • Тя е солистка на оркестър „Метроном“ и участва в трио „Обектив“.
  • През следващите десетилетия Кичка се превръща в една от най-обичаните български естрадни певици. Осъществява концерти почти по целия свят — концерти в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.
  • Тя издава десетки албуми — дори в някои медии се посочва, че има около 30 албума зад гърба си.

Личен живот и човешката страна

Кичка не е само сцена — тя е и майка, и осиновителка. В последните години тя осиновява момичето на брат си, Маги, като ѝ дава покрив, дом и шанс за достойно бъдеще.

Недалечни са и спомените за трудности — например раждането на детето ѝ, извършващо се чрез цезарово сечение през 1993 г. — период, който самата тя е описвала като изпълнен с тревоги и надежди.

Добри и трудни моменти

Но годините не минават без изпитания. Наскоро — в деня на своя юбилей — Кичка се оказа въвлечена в неприятна ситуация: според медии, ѝ е било отказано да ползва Зала 1 на НДК за концерт, който тя планира да посвети на 70-годишнината си. Това предизвика вълна от подкрепа за нея в социалните мрежи.
Въпреки това, за мнозина именно този факт показа колко обичана и значима е — хората отново изразиха лоялност и уважение към нея, припомняйки защо я смятат за част от златната епоха на българската естрада.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Досадна

    9 4 Отговор
    комплексарка.

    09:46 29.11.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Стара чанта,но още търси малки магаренца.🐴💋🥳🤣👍

    09:46 29.11.2025

  • 3 Кой

    8 2 Отговор
    Кой я набеди за легенда?!?

    Коментиран от #6, #7

    09:52 29.11.2025

  • 4 Жиголо

    6 3 Отговор
    Тази ме поръча преди двадесетина години и още се смея за нейна сметка. Беше си на години и доста разработена, но реагира точно както лафа - Ох, Ах, колко е голям, боли! Да спираме тогава, викам. А тя - Давай, ше му свикна. Няма да се учудя ако от там е тръгнал лафа.

    09:53 29.11.2025

  • 5 писарке не че ни интересува

    4 0 Отговор
    ама таз снимка преди 20г
    като твоята?

    09:54 29.11.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Другата легенда-Венелина Маринова. 💋🥳🤣🤣🤣🤣👍

    09:54 29.11.2025

  • 7 Мисля че съм чувал

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    да, сега се сетих, чувал съм това име, когато карах Жигула

    10:03 29.11.2025

  • 8 Софийски

    2 1 Отговор
    Легенда на соц естрадата, когато хората слушаха музика ние трябваше да слушаме това подобие

    10:13 29.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тРитон

    0 0 Отговор
    Легендата на Сизърс Палас

    10:22 29.11.2025

  • 11 бай Шиле

    1 1 Отговор
    Нагледен пример, как посредствена певачка от соца, се пробутва за легенда.

    10:28 29.11.2025

  • 12 Шопа

    0 0 Отговор
    Да си пее в любимата си Америка /разбирай банята/

    10:30 29.11.2025