Рецепта на деня: Бързи кашкавалки без втасване
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бързи кашкавалки без втасване

28 Януари, 2026 10:05 905 0

Перфектни за закуска

Рецепта на деня: Бързи кашкавалки без втасване - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • 250 г кисело мляко;
  • 1 ч.л. сода бикарбонат;
  • 1 ч.л. сол;
  • 1 ч.л. захар;
  • 5 с.л. олио;
  • 450 г брашно;
  • 1 ч.л. бакпулвер;
  • 150 г кашкавал (настърган);
  • 30 г краве масло.

За поръсване:

  • настърган кашкавал;
  • самардала;
  • семена по избор (сусам, лен, слънчоглед).

Начин на приготвяне:

В купа смесете киселото мляко и содата и оставете да шупне за 2–3 минути. Добавете солта, захарта, олиото и настъргания кашкавал и разбъркайте добре. Постепенно прибавете брашното, като заделите малка част за доомесване.

Смесете заделеното брашно с бакпулвера и доомесете тестото върху набрашнен плот. Разточете тестото на правоъгълник с дебелина около 0,5 см.

Намажете с разтопено и охладено масло и поръсете с настърган кашкавал. Навийте на стегнато руло и притиснете края, за да не се разтвори при печене.

Нарежете на около 12 парчета и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Леко ги притиснете, поръсете с кашкавал, семена и самардала.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за 20–25 минути, докато станат златисти. Поднасяйте топли с айрян, пише flagman.bg.


