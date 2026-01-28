Рецепта на деня: Бързи кашкавалки без втасване

Необходими продукти:
За тестото:
- 250 г кисело мляко;
- 1 ч.л. сода бикарбонат;
- 1 ч.л. сол;
- 1 ч.л. захар;
- 5 с.л. олио;
- 450 г брашно;
- 1 ч.л. бакпулвер;
- 150 г кашкавал (настърган);
- 30 г краве масло.
За поръсване:
- настърган кашкавал;
- самардала;
- семена по избор (сусам, лен, слънчоглед).
Начин на приготвяне:
В купа смесете киселото мляко и содата и оставете да шупне за 2–3 минути. Добавете солта, захарта, олиото и настъргания кашкавал и разбъркайте добре. Постепенно прибавете брашното, като заделите малка част за доомесване.
Смесете заделеното брашно с бакпулвера и доомесете тестото върху набрашнен плот. Разточете тестото на правоъгълник с дебелина около 0,5 см.
Намажете с разтопено и охладено масло и поръсете с настърган кашкавал. Навийте на стегнато руло и притиснете края, за да не се разтвори при печене.
Нарежете на около 12 парчета и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Леко ги притиснете, поръсете с кашкавал, семена и самардала.
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за 20–25 минути, докато станат златисти. Поднасяйте топли с айрян, пише flagman.bg.
