Бременната Мари Константин и семейството ѝ са с COVID (СНИМКИ)

16 Февруари, 2026 13:31 1 443 15

Дъщерята на Гала сподели кадри на дъщеричката си Лора, която е пипнала коронавирус

Бременната Мари Константин и семейството ѝ са с COVID (СНИМКИ) - 1
Снимки: Инстаграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тъкмо когато си мислихме, че COVID-19 си е заминал, коварният коронавирус се е върнал при едно от най-познатите телевизионни семейства. Дъщерята на Гала – Мари Константин сподели на стори в социалните мрежи, че първородната ѝ дъщеря Лора е с ковид, а покрай нея са се заразили и останалите у дома, включително и бременната Мари, която чака второ дете.

Щерката на Гал публикува снимка на спящото си момиченце с краткия, но тревожен текст: "Тази мишка е с ковид, покрай нея и ние".

Бременната Мари Константин и семейството ѝ са с COVID (СНИМКИ)

Въпреки диагнозата, в дома им не липсва позитивна нагласа. В следваща публикация Мари показа красиво сплетената коса на Лора и написа с усмивка: "Но пък успяваме да упражняваме плитките".

Десетки пожелаха на семейството бързо възстановяване. Феновете на Лора намериха кадрите ѝ за умилителни и я подкрепиха в досадната зараза.


  • 1 чупка

    21 0 Отговор
    На това не му ли мина модата?

    13:33 16.02.2026

  • 2 Сталин

    15 0 Отговор
    Веднага бустер ,и запомнете,три бустера винаги е по добре от един

    13:33 16.02.2026

  • 3 гхбф

    18 0 Отговор
    Чак снимали горкото дете , дано поне не го пратят в Непал

    13:35 16.02.2026

  • 4 Христо

    18 0 Отговор
    Войната в Украйна е пред пълен крах за мераклиите и кака Гала става първото рекламно лице и нас за завръщането на Ковида.

    13:36 16.02.2026

  • 5 Не разбрах

    21 0 Отговор
    И какво ни вълнува това нас? Само тя ли е болна?

    13:38 16.02.2026

  • 6 С тия лигли

    15 1 Отговор
    Ми се повръща!
    Гала да се лиже с гнусната патарашковица!

    13:42 16.02.2026

  • 7 Не са болни от КОВИД

    8 1 Отговор
    А от СПИН

    13:44 16.02.2026

  • 8 АРЕ КЪШКАТА

    14 0 Отговор
    И НАС ТОВА КАКВО НИ ИНТЕРЕСУВА?!

    13:46 16.02.2026

  • 9 аБе,

    11 0 Отговор
    И понеже са ,,болни,,от Ковид се снимали голи и тримата за реклама на някакъв продукт за къпане.

    13:59 16.02.2026

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    Бързо да оздравяват!

    14:03 16.02.2026

  • 11 ццц

    1 0 Отговор
    Боже, Боже, още имало шарани закачени на тая кука.

    14:27 16.02.2026

  • 12 пфф

    2 0 Отговор
    Тия показват простотията си публично. Всеки средно интелигентен човек вече знае за фалшивия PCR тест, с който спретнаха цялата пЛандемия.

    14:31 16.02.2026

  • 13 кухи кратуни

    2 0 Отговор
    Може ли да предположа: Имат симптоми на грип, но са им казали да се тестват и грипът е станал Ковид. хи хи хи

    14:33 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.