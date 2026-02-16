Бременната Мари Константин и семейството ѝ са с COVID (СНИМКИ)

Тъкмо когато си мислихме, че COVID-19 си е заминал, коварният коронавирус се е върнал при едно от най-познатите телевизионни семейства. Дъщерята на Гала – Мари Константин сподели на стори в социалните мрежи, че първородната ѝ дъщеря Лора е с ковид, а покрай нея са се заразили и останалите у дома, включително и бременната Мари, която чака второ дете.

Щерката на Гал публикува снимка на спящото си момиченце с краткия, но тревожен текст: "Тази мишка е с ковид, покрай нея и ние".

Въпреки диагнозата, в дома им не липсва позитивна нагласа. В следваща публикация Мари показа красиво сплетената коса на Лора и написа с усмивка: "Но пък успяваме да упражняваме плитките".

Десетки пожелаха на семейството бързо възстановяване. Феновете на Лора намериха кадрите ѝ за умилителни и я подкрепиха в досадната зараза.