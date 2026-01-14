Новини
"Живеем във време на жестокост.": Джордж Клуни защити актьорите, критикувани от Куентин Тарантино

14 Януари, 2026

Пол Дейно, Оуен Уилсън и Матю Лилард бяха критикувани от Тарантино

"Живеем във време на жестокост.": Джордж Клуни защити актьорите, критикувани от Куентин Тарантино - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джордж Клуни похвали актьорите Пол Дейно, Оуен Уилсън и Матю Лилард по време на наградите "AARP Movies for Grownups" в събота, 10 януари, където прие наградата за най-добър актьор за изпълнението си във филма "Jay Kelly". След като отбеляза в речта си, че последният му филм е "за… и създаден от хора, които обичат актьорите", той каза, че не му доставя удоволствие "да гледа как хората се държат жестоко с актьори", пише actualno.com.

"Между другото, Пол Дейно, Оуен Уилсън и Матю Лилард? За мен би било чест да работя с тези актьори. Чест!", подчерта Клуни. "Живеем във време на жестокост и няма нужда да я засилваме. Много съм щастлив да съм тук. Много се радвам да видя всички ви и благодаря за това. Ще има дълги и трудни няколко години, но всички ще ги преживеем заедно, нали?"

62-годишният Куентин Тарантино предизвика полемика през декември по време на участие в "The Bret Easton Ellis Podcast", където разкри своята класация за най-добрите филми на XXI век досега. По време на разговора той изрази негативното си мнение за актьорските способности на Дано, Уилсън и Лилард. Припомняме, че по-рано той определи и кои според него са перфектните филми.

Сценаристът и режисьор на "Pulp Fiction" определи Дейно като "толкова слаб и безинтересен човек" и предположи, че той е "най-слабият мъжки актьор (в Гилдията на актьорите на екрана)" заради ролята си във филма "There Will Be Blood" от 2007 г. Той също разкритикува изпълнението на Оуен Уилсън в "Midnight in Paris" (2011) и посочи Матю Лилард като актьор, когото "не харесва".

"Не казвам, че той прави ужасно изпълнение", бяха думите на Тарантино за Дейно в "There Will Be Blood". "Казвам, че изпълнението му е безлично. Не го харесвам. Не харесвам Оуен Уилсън. Не харесвам Матю Лилард."

В дните след появата на тези коментари редица звезди публично изразиха подкрепата си за Дейно, сред които Бен Стилър, Симу Лиу, режисьорът на "The Batman" Мат Рийвс, Джош Гад и Алек Болдуин, припомнят от "People".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всеки политик стана

    7 1 Отговор
    циркаджиите нямате отношение към жестокостта на политиците имате за цел да развличате стадото какво се изкавате по политически теми?

    10:40 14.01.2026

  • 2 Стара чанта

    7 3 Отговор
    Тарантинката, както и цялото му ,,творчество" са една плява, настанила се незнайно как по върховете в Холивуд.

    Коментиран от #4

    10:43 14.01.2026

  • 3 този се взе за голям

    6 2 Отговор
    ..аристократ!? той "пица" ли предпочита или "паста"..за леонардо дикаприо разбреахме, че постоянно ядял "паста"

    10:51 14.01.2026

  • 4 направо се чудя

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Стара чанта":

    Чудя се какво толкова превъзнасят Тарантино и продуктите му, като са абсолютен боклук.

    10:53 14.01.2026

  • 5 Добре де

    1 0 Отговор
    Ама ако някой е некъдърен защо трябва да лицемерничим? Така страдат цели народи. Справка република България .

    11:02 14.01.2026

  • 6 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    До към 80те и чсст от 90те години на 20 век правеха И хубави филми. Сега е пълно бездарие, компютърни анимации и де фекти. И разни ненаядни старрччоци продължават да се снимат

    11:09 14.01.2026