Обвиниха сценаристите на „Stranger Things“ в използване на ChatGPT за създаването на финалния сезон

Сценаристите на „Stranger Things“ Мат и Рос Дъфър са обвинени в използване на чатбота с изкуствен интелект ChatGPT за създаването на финалния сезон, пише Forbes.

Феновете на сериала заподозряха сценаристите, че са използвали чатбота с изкуствен интелект, след като гледаха документален филм за създаването на финала на сериала. Едно от изображенията показваше екрана на лаптопа на Дъфър с три отворени раздела ChatGPT.

Преди това 27-годишната актриса Мая Хоук, която играеше Робин Бъкли в „Stranger Things“, призна, че е струвала цяло състояние на фен на сериала. Според нея, по време на среща с фен малко преди финала на сериала, тя намекнала кой герой ще умре. Хоук твърди, че фенът е разтълкувал погрешно думите ѝ и е направил голям залог. В крайна сметка той загубил, каза актрисата. В отговор Хоук се обърна към феновете си и ги призова да не разчитат на телевизионни предавания за финансовото си благополучие.